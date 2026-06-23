Kinesiska superbatterier levereras i år – med nytt material

Dessutom planerar man att inleda leveranser i Kina redan i september, rapporterar Bloomberg.

Ersätter litium

Det nya systemet, TENER, är utvecklat för stationär energilagring och ska enligt CATL erbjuda längre livslängd samt bättre prestanda i extrema temperaturer jämfört med många befintliga alternativ.

Företaget räknar med att leverera sammanlagt en gigawattimme av systemet före årets slut. Internationella leveranser väntas starta i juni 2027.

Lanseringen följer på CATL:s presentation i april av en ny generation batterier där natrium ersätter litium som den viktigaste råvaran.

Tekniken ses som ett möjligt komplement till dagens litiumjonbatterier och har väckt stort intresse inom energisektorn.

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