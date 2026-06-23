Det börjar närma sig för de omtalade natriumbatterierna som CATL ska tillverka. Nu har jätten också berättat mer om sitt energilagringssystem.
Kinesiska superbatterier levereras i år – med nytt material
Kinesiska batterijätten CATL tar ytterligare ett steg i satsningen på natriumjonbatterier.
Bolaget har nu presenterat ett nytt energilagringssystem som bygger på den nya tekniken.
Dessutom planerar man att inleda leveranser i Kina redan i september, rapporterar Bloomberg.
Ersätter litium
Det nya systemet, TENER, är utvecklat för stationär energilagring och ska enligt CATL erbjuda längre livslängd samt bättre prestanda i extrema temperaturer jämfört med många befintliga alternativ.
Företaget räknar med att leverera sammanlagt en gigawattimme av systemet före årets slut. Internationella leveranser väntas starta i juni 2027.
Lanseringen följer på CATL:s presentation i april av en ny generation batterier där natrium ersätter litium som den viktigaste råvaran.
Tekniken ses som ett möjligt komplement till dagens litiumjonbatterier och har väckt stort intresse inom energisektorn.
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Vill utveckla två typer
Kort efter lanseringen tecknade CATL ett treårigt leveransavtal på 60 gigawattimmar med Beijing HyperStrong Technology.
Avtalet är bolagets första större strategiska samarbete baserat på natriumjonteknik.
Satsningen speglar CATL:s strategi att utveckla både litium- och natriumbatterier parallellt.
Intresset för natrium har ökat i takt med att priserna på litiumkarbonat åter stigit under året, vilket förbättrat den nya teknikens konkurrenskraft.
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Inte samma brist
Natrium erbjuder dessutom flera potentiella fördelar ur ett försörjningsperspektiv. Råvaran är betydligt vanligare än litium och finns tillgänglig i stora mängder världen över.
Det ska kunna minska beroendet av mer koncentrerade leveranskedjor.
Bedömare ser därför tekniken som ett viktigt framtida alternativ för energilagring.
Även International Energy Agency har pekat ut 2026 som ett möjligt genombrottsår för natriumjonbatterier, då tekniken väntas börja utmana litiumjonbatterier på allvar inom vissa delar av marknaden för energilagring och elektrifiering.
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