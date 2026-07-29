Usel affär då – nu kan den komma i repris

”Vill se checkar i luften”

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I ett bombastiskt tal 11 januari 1917 sade premiärministern att ”jag vill se checkar vina genom luften…varje välriktad check – väl laddad och korrekt apterad – är ett mer fruktansvärt förstörelsevapen än en granat av 12-tumskaliber…ett stort lån bidrar till att säkra segern.”

”Ett stort lån kommer även att förkorta kriget”, tillade han.

Lånet backades upp av en reklamkampanj med parollen ”Till skillnaden från soldaten löper investeraren ingen risk”.

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Lovade rejäl ränta

Tyvärr visade det sig vara en lögn, framför allt för de tre miljoner människor som tillsammans investerade 2,5 miljarder pund.

Den summan motsvarar omkring 261 miljarder pund eller drygt 3 370 miljarder svenska kronor i dagens penningvärde.

Tyvärr för de tre miljoner människor som investerade 2,5 miljarder pund – motsvarande omkring 261 miljarder pund i dagens penningvärde, enligt en försiktig uppskattning – visade sig detta inte stämma.

1932, när den stora depressionen var som värst, beslutade Neville Chamberlain, en annan finansminister som skulle bli premiärminister, att räntan på krigslånet på 5 procent var ohållbar.

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Han övertalade investerarna att byta obligationerna mot evighetslån som aldrig behövde återbetalas och som gav en ränta på endast 3,5 procent.

”Resten” överlät Chamberlain åt inflationen att sköta.

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Nästan allt förlorat

2014, hundra år efter det första krigslånet och med räntor nära noll och möjlighet för staten att låna billigare, beslöt den då sittande finansministern, George Osborne, att lösa in den utestående skulden på 1,9 miljarder pund.

Vid det laget var 100 pund investerade 1917 värda strax över 2 pund och det hela en sekellång usel affär.

Att det här förloppet väckts till liv igen, beror på att nya förslag kommer i Storbritannien om att regeringen under nye premiärministern Andy Burnham, ska ge ut krigsobligationer för att finansiera ökade försvarsutgifter.

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John Healey, ännu en brittisk finansminister som är beredd att försöka få britterna att ställa upp på vad som blev en usel affär 1914? (Foto: Yui Mok /AP-TT)

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Ännu en finansminister…

Idén har fått ny fart efter att John Healey, som i juni avgick som försvarsminister för att försvaret inte fick nog mycket pengar, sägs vara för idén – och som bekant har Healey gjort comeback i regeringen som finansminister.

Healy är inte ensam. Andy Haldane, tidigare chefsekonom vid Bank of England och informell rådgivare till Andy Burnham, föreslog i juni att man via krigsobligationer skulle kunna ”dra nytta av” en del av de 2 000 miljarder pund som britter har på bankkonton.

Om det blir något av förslaget återstår att se – men vi kan väl redan nu få uttala en förhoppning att det i så fall blir en bättre affär i slutänden än de pengar som investerades 1914?

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