Produktionen vid Storbritanniens största nya fält för olja och gas kan försenas med månader, sedan man tappat viktig utrustning i Nordsjön.
Tappade utrustning i havet – får vänta på oljan
Ny oljeborrning i Nordsjön försenas sedan utrustning tappats i havet. Det som kallas ”Missödet vid Rosebank”, Storbritanniens största outvecklade olje- och gasfält, sker samtidigt som regeringen överväger tillståndsdelen.
Nu ka produktionen försenas med månader efter att utrustning från en borrplattform hamnat i Nordsjön.
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”Behöver stabil energi”
Nye premiärministern Andy Burnhams lika nya regering utsätts för kraftiga påtryckningar om att tillåta oljeutvinning ur Rosebank-fältet.
Rosebank, 13 mil nordväst om Shetlands-öarna, väntas kunna börja producera olja före årets slut vid ett godkännande.
Vissa parlamentsledamöter anser att ökad inhemsk produktion av olja och gas kan bidra till att hantera de höga levnadskostnaderna, en central fråga för Burnham, genom att stärka energisäkerheten i en tid av global instabilitet, påpekar The Guardian.
Miljöaktivister menar däremot att effekterna på den brittiska ekonomin skulle bli försumbara.
Inget tillskott denna vinter
Förseningarna vid Rosebank innebär dock att produktionen vid fältet sannolikt inte kommer att påverka Storbritanniens energiförsörjning denna vinter.
Tillstånd för Rosebank och ett annat fält, Jackdaw, beviljades under Tory-styret, men har pausats efter att miljöorganisationer väckt talan i domstol.
Nye energiministern Miatta Fahnbulleh väntas fatta ett beslut om oljefälten efter att samråd om deras utsläpp avslutats i augusti.
Tidigare i veckan berättade Adura, det företag som ansvarar för fälten, att Jackdaw-platsen kan producera gas redan i oktober.
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Försenas av tillbudet
Förberedelserna för oljeproduktion vid Rosebank har hindrats av riggtillbudet. Inga arbetare skadades, men två centrala delar av borrutrustningen, inklusive en säkerhetsventil, släpptes ner 1 100 meter på havsbotten.
Plattformen, som Adura hyrde från det norska företaget Odfjell Drilling, togs till ett varv i Bergen för reparationer. Den är nu tillbaka på Rosebank men ännu inte i drift.
Odfjell Drilling skriver internt att riggen kan vara ur drift upp till fyra månader.
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Tuffa krav på sig
Andy Burnham står inför uppmaningar från fackföreningar och oppositionen att öka produktionen i Nordsjön.
Vissa Labour-parlamentariker säger att olje- och gasindustrin, centrerad kring Aberdeen, kan stå inför kollaps utan nya investeringar.
Ed Miliband, den nye utrikesministern, beskrev tidigare planerna för Rosebank som ”klimatvandalisering”, men det var förstås när Labour satt i opposition.
Under de senaste veckorna har dock samtal enligt uppgift förts om hur man kan tillåta nya borrningar utan att bryta mot de löften som gavs i Labours valmanifest från 2024.
Där lovade partiet att inte utfärda nya licenser men att respektera redan befintliga sådana.
Flera miljöorganisationer överväger nu om de kan gå till domstol kring ett eventuellt regeringsbeslut om nya borrningar.