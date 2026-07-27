Tappade utrustning i havet – får vänta på oljan

Inget tillskott denna vinter

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Förseningarna vid Rosebank innebär dock att produktionen vid fältet sannolikt inte kommer att påverka Storbritanniens energiförsörjning denna vinter.

Tillstånd för Rosebank och ett annat fält, Jackdaw, beviljades under Tory-styret, men har pausats efter att miljöorganisationer väckt talan i domstol.

Nye energiministern Miatta Fahnbulleh väntas fatta ett beslut om oljefälten efter att samråd om deras utsläpp avslutats i augusti.

Tidigare i veckan berättade Adura, det företag som ansvarar för fälten, att Jackdaw-platsen kan producera gas redan i oktober.

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Försenas av tillbudet

Förberedelserna för oljeproduktion vid Rosebank har hindrats av riggtillbudet. Inga arbetare skadades, men två centrala delar av borrutrustningen, inklusive en säkerhetsventil, släpptes ner 1 100 meter på havsbotten.

Plattformen, som Adura hyrde från det norska företaget Odfjell Drilling, togs till ett varv i Bergen för reparationer. Den är nu tillbaka på Rosebank men ännu inte i drift.

Odfjell Drilling skriver internt att riggen kan vara ur drift upp till fyra månader.

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Nya problem i Nordsjön. Storbritannien får vänta på ny olja efter att viktig utrustning tappats i havet. Dessutom hotar BP med att lämna Nordsjön. (Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB-TT)

Tuffa krav på sig

Andy Burnham står inför uppmaningar från fackföreningar och oppositionen att öka produktionen i Nordsjön.

Vissa Labour-parlamentariker säger att olje- och gasindustrin, centrerad kring Aberdeen, kan stå inför kollaps utan nya investeringar.

Ed Miliband, den nye utrikesministern, beskrev tidigare planerna för Rosebank som ”klimatvandalisering”, men det var förstås när Labour satt i opposition.

Under de senaste veckorna har dock samtal enligt uppgift förts om hur man kan tillåta nya borrningar utan att bryta mot de löften som gavs i Labours valmanifest från 2024.

Där lovade partiet att inte utfärda nya licenser men att respektera redan befintliga sådana.

Flera miljöorganisationer överväger nu om de kan gå till domstol kring ett eventuellt regeringsbeslut om nya borrningar.

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