Trendbrottet – svensk ekonomi bromsar in
Svensk ekonomi bromsar in, visar nya bnp-siffror från SCB.
Jag tolkar det ändå som bra siffror. Sverige är i en lågkonjunktur, men i en återhämtningsfas, säger Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar, till TT.
I juni minskade landets bnp med 0,2 procent, säsongsrensat jämfört med föregående månad, enligt bnp-indikatorns preliminära sammanställning.
För kvartalet som helhet var samtidigt bnp 1,4 procent högre än föregående kvartal.
”Svensk ekonomi backade något i juni efter tre månader med kontinuerlig tillväxt. Den starka utvecklingen i föregående perioder gör att aktiviteten i ekonomin både för juni och andra kvartalet som helhet hamnar på nivåer tydligt över motsvarande perioder föregående år trots senaste nedgången." säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB i ett pressmeddelande.
”Positiv överraskning”
Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar, tolkar ändå siffrorna positivt.
Utgår man från siffrorna för andra kvartalet landar de högre, på 2,4 procent, än förväntade 0,7 procent, menar hon.
Dagens siffror är en positiv överraskning i termer av bnp, säger hon.
Konsumenter mindre pessimistiska
Trots ekonomins inbromsning lyser viktiga faktorer igenom som tyder på att Sverige är på rätt väg, argumenterar Stråberg. Som exempelvis att procentprisindex är bra och konsumenter försiktigt visat sig börja lätta på plånboken.
Konsumenterna är lite mindre pessimistiska, säger hon.
Stråberg törs trots det inte ge någon ljus prognos framåt. Mellanösternkrisen och ett oljepris som åker upp och ner skapar en labil situation som är avgörande för inflationsrisken framöver.
Om vi inte får en lösning på Mellanöstern-konflikten kan det påverka inflationen och därmed också Riksbanken och räntan, säger hon.
Hennes prognos på årsbasis är en tillväxt på 2 procent.
Sverige befinner sig i en lågkonjunktur, bland annat på grund av att arbetslösheten ännu är hög. Men vi är i en stark återhämtningsfas, säger hon.