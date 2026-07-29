Trendbrottet – svensk ekonomi bromsar in

Jag tolkar det ändå som bra siffror. Sverige är i en lågkonjunktur, men i en återhämtningsfas, säger Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar, till TT.

I juni minskade landets bnp med 0,2 procent, säsongsrensat jämfört med föregående månad, enligt bnp-indikatorns preliminära sammanställning.

För kvartalet som helhet var samtidigt bnp 1,4 procent högre än föregående kvartal.

”Svensk ekonomi backade något i juni efter tre månader med kontinuerlig tillväxt. Den starka utvecklingen i föregående perioder gör att aktiviteten i ekonomin både för juni och andra kvartalet som helhet hamnar på nivåer tydligt över motsvarande perioder föregående år trots senaste nedgången." säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB i ett pressmeddelande.

”Positiv överraskning”

Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar, tolkar ändå siffrorna positivt.

Utgår man från siffrorna för andra kvartalet landar de högre, på 2,4 procent, än förväntade 0,7 procent, menar hon.