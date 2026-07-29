Sverige argument när förmögna lämnar London

Förmögna britter och andra lämnar landet för att få betala lägre skatt någon annanstans och därmed slippa bidra lika mycket till den gemensamma välfärden.

2025 fanns enligt ASI 442 000 miljonärer bosatta i Storbritannien, vilket är en minskning med 7 procent jämfört med året innan.

Det ska här påpekas att pundkursen just nu är att ett pund motsvarar 12:92 i svenska kronor och att man därmed behöver en förmögenhet som motsvarar drygt 12,9 svenska miljoner för att räknas här.

Skattenivåer, diskussioner kring förmögenhetsskatt och en slopad ”non-dom”-status är orsaker till skatteflykten, enligt ASI.

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”Alla bör bry sig”

Enligt samma källa har sjunkande realvärden på tillgångar urholkat vissa förmögenheter, samtidigt som ett lågt sparande i hushållen hämmat förmögenhetsuppbyggnaden, enligt tankesmedjan.

Från oppositionen i form av Tories kommer de självklara påpekandena.

”Oavsett egna ekonomiska situationen bör alla bry sig om att Storbritannien får färre miljonärer som kan bidra till skatteintäkterna samt skapa jobb och företag här”, säger Andrew Griffith, talesperson för näringslivsfrågor hos de konservativa, hos City AM.

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