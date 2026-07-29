Antalet miljonärer i Storbritannien är det lägsta sedan 2008. Förmögna lämnar landet – och Sverige blir ett slagträ i debatten.
Sverige argument när förmögna lämnar London
Antalet miljonärer i Storbritannien har sjunkit till den lägsta nivån sedan finanskrisen 2008, enligt en rapport från marknadsliberala Adam Smith Institute, ASI.
Förmögna britter och andra lämnar landet för att få betala lägre skatt någon annanstans och därmed slippa bidra lika mycket till den gemensamma välfärden.
2025 fanns enligt ASI 442 000 miljonärer bosatta i Storbritannien, vilket är en minskning med 7 procent jämfört med året innan.
Det ska här påpekas att pundkursen just nu är att ett pund motsvarar 12:92 i svenska kronor och att man därmed behöver en förmögenhet som motsvarar drygt 12,9 svenska miljoner för att räknas här.
Skattenivåer, diskussioner kring förmögenhetsskatt och en slopad ”non-dom”-status är orsaker till skatteflykten, enligt ASI.
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”Alla bör bry sig”
Enligt samma källa har sjunkande realvärden på tillgångar urholkat vissa förmögenheter, samtidigt som ett lågt sparande i hushållen hämmat förmögenhetsuppbyggnaden, enligt tankesmedjan.
Från oppositionen i form av Tories kommer de självklara påpekandena.
”Oavsett egna ekonomiska situationen bör alla bry sig om att Storbritannien får färre miljonärer som kan bidra till skatteintäkterna samt skapa jobb och företag här”, säger Andrew Griffith, talesperson för näringslivsfrågor hos de konservativa, hos City AM.
Brexit inte orsaken
Lika självklart uppmanar Mitchell Palmer, ekonom hos ASI. den brittiska regeringen att sänka eller avskaffa arvsskatt och kapitalvinster samt att ”fokusera på att göra Storbritannien till en attraktiv plats för ambitiösa människor”.
ASI avvisar argumentet att det är Brexit som ligger bakom nedgången. Institutet noterar att Storbritannien hade 609 900 miljonärer 2015, vilket sedan steg till 612 300 år 2022.
Utesluter inte skatt
Nye premiärministern Andy Burnham har hittills vägrat utesluta en förmögenhetsskatt eller ”exitskatt” och håller därmed dörren öppen för att även de förmögna i Storbritannien ska tvingas bidra till välfärden i lika hög omfattning som andra.
Burnham har dock inte varit mer burdus än att han, en vecka innan han tog över 10 Downing Street, sade att regeringen ”kanske måste begära lite mer” när han tillfrågades om en eventuell förmögenhetsskatt.
Faktum är att till och med Sverige blivit ett slagträ i debatten om de förmögna britterna.
På sin ledarsida skriver konservativa City AM att britterna har helt enkelt slutat vilja bli rika”.
”Bara 19 procent av oss anser att det är en meningsfull strävan – en lägre siffra än i Japan, Italien, Sverige, Spanien, USA och till och med Frankrike”, är City AM:s sorgdränkta slutsats.
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