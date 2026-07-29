Onsdagens räntebesked var det andra under nye Fed-chefen Kevin Warsh, som efterträdde Jerome Powell tidigare i år. I juni lät Warsh också räntan ligga oförändrad, samtidigt som USA:s president Donald Trump sedan tidigare pressat på för att sänka den.
Fed lämnar styrräntan oförändrad igen
USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) lämnar återigen den amerikanska styrräntan oförändrad i intervallet 3,50–3,75 procent.
Onsdagens räntebesked var det andra under nye Fed-chefen Kevin Warsh, som efterträdde Jerome Powell tidigare i år. I juni lät Warsh också räntan ligga oförändrad, samtidigt som USA:s president Donald Trump sedan tidigare pressat på för att sänka den.
Den amerikanska styrräntan har legat i intervallet 3,50–3,75 procent sedan i december i fjol. Då sänktes den med 25 punkter från intervallet 3,75–4,00 procent, som innan dess hade gällt sedan oktober.