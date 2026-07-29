Fed lämnar styrräntan oförändrad igen

Börs & Finans

Usel affär då – nu kan den komma i repris

Det lanserades 1914 och blev en usel affär för de som ställde upp. Nu kan britterna ändå göra om tricket 112 år senare. 1914 var Storbritannien ett av världens rikaste länder, men mot slutet av året behövde man ändå finansiera det krig man sedan augusti samma år fört mot Tyskland och dess allierade. Lösningen blev …