USA har lovat att Venezuela ska producera olja som aldrig förr. Men ett besök från journalister på landets raffinadier visar att det kan bli svårt utan omfattande investeringar.
Reuters: Venezuelas oljeraffinaderier är "fula och rostiga"
Venezuelas oljeraffinaderier har förfallit efter många års eftersatt underhåll och omfattande tekniska problem.
Branschexperter att det skulle krävas investeringar på minst 20 miljarder dollar för att återställa landets raffinaderikapacitet, trots att oljeproduktionen och exporten har ökat under året.
Reuters har besökt flera av landets största raffinaderier, däribland Paraguaná-komplexet i västra Venezuela och anläggningen El Palito.
Producerar bara en bråkdel
Vittnesmål från anställda och tekniker beskriver anläggningar med rostskador, läckande rörledningar, slitna ventiler och utrustning som stått stilla under lång tid.
På flera håll har komponenter monterats ned för att användas som reservdelar i andra delar av anläggningarna.
Paraguaná, som en gång var ett av världens största raffinaderikomplex med en kapacitet på nära en miljon fat per dag, producerar nu endast en bråkdel av sin ursprungliga kapacitet.
Problemen har byggts upp under flera decennier till följd av bristande investeringar, återkommande driftstörningar och ekonomiska svårigheter.
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Oljeexporten har gått rakt uppåt
Situationen har blivit ännu mer komplicerad efter de kraftiga jordbävningar som drabbade Venezuela i juni.
Själva raffinaderierna klarade sig till stor del utan större skador, men återuppbyggnaden av övrig infrastruktur väntas ta stora statliga resurser i anspråk.
Bedömare räknar därför med att större satsningar på raffinaderierna skjuts på framtiden.
Utvecklingen står i kontrast till landets oljeexport, som har ökat markant sedan USA tidigare i år ändrade sin politik gentemot Venezuela.
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Har infört nya regler
Produktionen har stigit och exporten uppges nu ligga omkring 1,2 miljoner fat per dag, jämfört med mindre än 800 000 fat före förändringen.
Trots det är intresset från utländska energibolag främst inriktat på olje- och gasproduktion snarare än raffinering.
Amerikanska raffinaderier är redan anpassade för att bearbeta Venezuelas tunga råolja, vilket minskar incitamenten att investera i landets åldrade anläggningar.
Venezuela har nyligen infört regler som gör det möjligt för privata aktörer att driva raffinaderier, men analytiker bedömer att villkoren fortfarande är för svaga för att locka större investeringar.
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