Reuters: Venezuelas oljeraffinaderier är "fula och rostiga"

Reuters har besökt flera av landets största raffinaderier, däribland Paraguaná-komplexet i västra Venezuela och anläggningen El Palito.

Producerar bara en bråkdel

Vittnesmål från anställda och tekniker beskriver anläggningar med rostskador, läckande rörledningar, slitna ventiler och utrustning som stått stilla under lång tid.

På flera håll har komponenter monterats ned för att användas som reservdelar i andra delar av anläggningarna.

Paraguaná, som en gång var ett av världens största raffinaderikomplex med en kapacitet på nära en miljon fat per dag, producerar nu endast en bråkdel av sin ursprungliga kapacitet.

Problemen har byggts upp under flera decennier till följd av bristande investeringar, återkommande driftstörningar och ekonomiska svårigheter.

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