Värderingarna på AI-bolagen gör många nervösa i finanssektorn. Nu har bankerna vidtagit åtgärder för att minska riskerna vid ett ännu större ras.
Nervöst efter börsfall – banker kräver mer i säkerhet från hedgefonder
Wall Street-banker kräver att vissa hedgefonder ställer ytterligare säkerheter efter de kraftiga kursfallen inom AI- och halvledarsektorn.
Syftet är att minska bankernas risk när marknadsvärdet på fondernas innehav sjunker.
Enligt Financial Times har banker, däribland Goldman Sachs och JPMorgan Chase, begärt att fonder med stora exponeringar mot enskilda branscher ska skjuta till mer i säkerhet för att få behålla samma nivå av belåning.
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Börsen har gått ner
Bankerna har inte kommenterat uppgifterna.
Bakgrunden är den snabba nedgången för flera AI-relaterade aktier. Nasdaq 100 har fallit omkring tio procent från toppen i början av juni och var tillfälligt inne i en korrektion.
Samtidigt har halvledarbolag drabbats hårt. Sandisk har tappat omkring 53 procent från sin toppnivå och Intel omkring 39 procent. Även Philadelphia Semiconductor Index har backat kraftigt de senaste veckorna.
När marknaden blir mer volatil utlöses ofta automatiska krav på ökade säkerheter, enligt de avtal som banker och hedgefonder har.
Säkerheterna ska skydda långivarna om värdet på fondernas tillgångar fortsätter att falla.
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Mer koncentrerad marknad
Goldman Sachs har tidigare konstaterat att hedgefonder ökade sin belåning i rekordtakt under årets fem första månader, vilket innebar att många investerare tog större risker inför den senaste börsnedgången.
Även hedgefondernas resultat har påverkats. Enligt Goldman Sachs föll lång/kort-fonder i genomsnitt 1,3 procent under tisdagen, medan så kallade multistrategifonder backade 1,7 procent.
Det var första gången sedan de kraftiga marknadssvängningarna under coronapandemin 2020 som samtliga större hedgefondsstrategier föll mer än en procent under en och samma handelsdag.
Analytiker pekar på att marknaden blivit allt mer koncentrerad. De tio största bolagen i S&P 500 utgör nu omkring 40 procent av indexets värde, en högre andel än under it-bubblan i början av 2000-talet.
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