Nervöst efter börsfall – banker kräver mer i säkerhet från hedgefonder

Enligt Financial Times har banker, däribland Goldman Sachs och JPMorgan Chase, begärt att fonder med stora exponeringar mot enskilda branscher ska skjuta till mer i säkerhet för att få behålla samma nivå av belåning.

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Börsen har gått ner

Bankerna har inte kommenterat uppgifterna.

Bakgrunden är den snabba nedgången för flera AI-relaterade aktier. Nasdaq 100 har fallit omkring tio procent från toppen i början av juni och var tillfälligt inne i en korrektion.

Samtidigt har halvledarbolag drabbats hårt. Sandisk har tappat omkring 53 procent från sin toppnivå och Intel omkring 39 procent. Även Philadelphia Semiconductor Index har backat kraftigt de senaste veckorna.

När marknaden blir mer volatil utlöses ofta automatiska krav på ökade säkerheter, enligt de avtal som banker och hedgefonder har.

Säkerheterna ska skydda långivarna om värdet på fondernas tillgångar fortsätter att falla.

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