Sverige nästa? Här är nya elbilsskatten

Motsvarar halva bränsleskatten

Enligt en uträkning Motor redovisar skulle den nya avgiften kosta en elbilförare, som kör den genomsnittliga körsträckan 1 290 mi per år, cirka 240 pund.

Det motsvarar just nu lite drygt 3 100 kronor, eller ungefär hälften av den bränsleskatt en medelstor bensin- eller dieselbils ägare får betala.

Å andra sidan tar Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham bort momsen på el.

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Det innebär för snitthushållet en årlig besparing på cirka 600 kronor och netto kommer därmed en genomsnittlig elbilsägare att få bidra med ytterligare strax över 2 500 kronor till våra gemensamma utgifter.

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Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham tar bussen – föreslår samtidigt en ny avgift där elbilar ska betala skatt per kilometer de körs. (Foto: Toby Melville /AP-TT)

Kontrolleras vid besiktningen

Rent administrativt kommer elbilsägare att få rapportera mätarställningen och uppskatta sin väntade körsträcka per år.

Den faktiska körsträckan kontrolleras sedan vid de ordinarie bilbesiktningarna. Därmed kräver systemet varken GPS-övervakning eller kontinuerlig spårning.

Elektriska skåpbilar, lastbilar, bussar och motorcykel är tills vidare undantagna i det nya systemet, liksom utlandsregistrerade elbilar.

Frågan alla samtidigt nu ställer sig är däremot hur snabbt andra europeiska länder – exempelvis Sverige – kommer att nicka gillande åt det brittiska förslaget och fundera på att införa detsamma i sitt land?

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