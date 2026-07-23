En kilometerbaserad skatt för elbilar ska kompensera skattebortfall från bensin- och dieselbilar. Kommer Sverige att följa exemplet?
Sverige nästa? Här är nya elbilsskatten
En kilometerbaserad skatt på elbilar ska kompensera staten och vår gemensamma kassa staten när elbilarna blir fler.
När antalet elbilar ökar och de fossildrivna fordonen minskar, sjunker även samhällets intäkter från de skatter de fossila fordonen genererar.
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24 öre kilometern
För att kompensera den gemensamma kassan inför Storbritannien från 1 april 2028 en skatt eller avgift på 3 pence per mile, motsvarande cirka 24 öre per kilometer, för elbilar och vätgasdrivna bilar, refererar norska Motor.
Laddhybrider ska enligt förslaget betala halva avgiften. Tillsammans ska fordonen täcka en del av de minskade intäkter från bränsleskatter som samhället förlorar.
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Motsvarar halva bränsleskatten
Enligt en uträkning Motor redovisar skulle den nya avgiften kosta en elbilförare, som kör den genomsnittliga körsträckan 1 290 mi per år, cirka 240 pund.
Det motsvarar just nu lite drygt 3 100 kronor, eller ungefär hälften av den bränsleskatt en medelstor bensin- eller dieselbils ägare får betala.
Å andra sidan tar Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham bort momsen på el.
Det innebär för snitthushållet en årlig besparing på cirka 600 kronor och netto kommer därmed en genomsnittlig elbilsägare att få bidra med ytterligare strax över 2 500 kronor till våra gemensamma utgifter.
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Kontrolleras vid besiktningen
Rent administrativt kommer elbilsägare att få rapportera mätarställningen och uppskatta sin väntade körsträcka per år.
Den faktiska körsträckan kontrolleras sedan vid de ordinarie bilbesiktningarna. Därmed kräver systemet varken GPS-övervakning eller kontinuerlig spårning.
Elektriska skåpbilar, lastbilar, bussar och motorcykel är tills vidare undantagna i det nya systemet, liksom utlandsregistrerade elbilar.
Frågan alla samtidigt nu ställer sig är däremot hur snabbt andra europeiska länder – exempelvis Sverige – kommer att nicka gillande åt det brittiska förslaget och fundera på att införa detsamma i sitt land?
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