EU behöver tänka stort och utvidgas till 40 länder – bland de nya Kanada, Storbritannien och Norge. Förslaget kommer från Finland.
Förslaget: "40 länder i EU – och släpp in Kanada"
Finlands president Alexander Stubb har presenterat sin vision för ett betydligt större EU.
Stubb menar att EU, som i dag består av 27 länder, måste ”tänka stort” för att bli en central global aktör.
Stubb menar att EU bör bli 40 länder stort – och ser Storbritannien, Kanada, Turkiet, Norge och Island som kandidater.
Stubb menar att fönstret för en EU-utvidgning ”är ganska kort, för när kriget i Ukraina tar slut – och kanske när USA får en ny administration – då kommer folk att släppa gasen och börja bråka om oväsentligheter igen”.
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”Bästa europeiska politiken”
Stubb tillade att ”europeisk strategisk autonomi eller europeisk geopolitisk makt” ofta ”bygger på storlek och skala, och jag anser att den bästa europeiska politiken genom tiderna har varit utvidgningen av EU.”
”Just nu måste vi tänka stort och geografiskt; vi behöver utvidga eller åtminstone skapa medlemskapsformer som är tillräckligt flexibla för att rymma totalt 40 europeiska stater – eller till och med icke-europeiska”, påpekade Stubb citerad av CNBC.
EU har just nu nio kandidatländer som alla siktar på att bli medlemmar de närmaste åren.
Montenegro och Albanien anses ligga bäst till av dem. Samtidigt har Ukraina och Moldavien närmat sig och inlett formella förhandlingar.
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”Storbritannien och Kanada”
Alexander Stubb menar att EU ska rikta blicken åt vät och välkomna Storbritannien tillbaka – endera som medlem eller så när anknuten som möjligt – och Kanada bör också få en inbjudan.
”Visst vore det härligt om Kanada blev Europeiska unionens 28:e medlemsstat i stället för USA:s 51:a delstat”, frågar sig Stubb utifrån Donald Trumps utspel.
Stubb sade vid konferensen att vi, efter att ha betraktat Ukraina, Moldavien och Georgien, ”måste tänka seriöst på Turkiet”.
”Ingen talar om Turkiet längre, och vi måste vara öppna för insikten att Turkiet, åtminstone ur ett säkerhetsperspektiv, behöver knytas så nära som möjligt”, sade Stubb.
”Sedan vänder vi blicken söderut eller mot sydost – mot västra Balkan. Det är Europas mest brännheta område, det är oerhört viktigt. Vad gör vi med Serbien, Kosovo, Albanien, Montenegro och Nordmakedonien? Vad gör vi med Bosnien och Hercegovina”, tillade Stubb.
”Och slutligen länder som ligger mig varmt om hjärtat om vi ser norrut: Island, som ska hålla folkomröstning och Norge”, sade Stubb.
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”Island och Norge”
Islands parlament röstade nyligen för att hålla en folkomröstning 29 augusti om EU-medlemskap.
Island ansökte om medlemskap 2009 men lade förhandlingarna på fyra år senare.
Islands tidigare statsminister Katrín Jakobsdóttir har tidigare sagt att hon inte ser några skäl till att gå med i EU.att invånarna åtnjuter en hög levnadsstandard.
”Om en majoritet av befolkningen vill ansöka är det mycket viktigt att lyssna på den majoriteten, men jag har inte ändrat ståndpunkt”, sade Jakobsdóttir till i mitten av april.
Norge överväger enligt uppgift sin relation till Bryssel och EU. Norge har tidigare röstat nej till EU-medlemskap.