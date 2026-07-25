Förslaget: "40 länder i EU – och släpp in Kanada"

Stubb menar att EU bör bli 40 länder stort – och ser Storbritannien, Kanada, Turkiet, Norge och Island som kandidater.

Stubb menar att fönstret för en EU-utvidgning ”är ganska kort, för när kriget i Ukraina tar slut – och kanske när USA får en ny administration – då kommer folk att släppa gasen och börja bråka om oväsentligheter igen”.

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”Bästa europeiska politiken”

Stubb tillade att ”europeisk strategisk autonomi eller europeisk geopolitisk makt” ofta ”bygger på storlek och skala, och jag anser att den bästa europeiska politiken genom tiderna har varit utvidgningen av EU.”

”Just nu måste vi tänka stort och geografiskt; vi behöver utvidga eller åtminstone skapa medlemskapsformer som är tillräckligt flexibla för att rymma totalt 40 europeiska stater – eller till och med icke-europeiska”, påpekade Stubb citerad av CNBC.

EU har just nu nio kandidatländer som alla siktar på att bli medlemmar de närmaste åren.

Montenegro och Albanien anses ligga bäst till av dem. Samtidigt har Ukraina och Moldavien närmat sig och inlett formella förhandlingar.

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