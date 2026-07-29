Avgiften som äter 10 procent av insatt kapital om året

Avgiften är själva affären

Kontraktet saknar slutdatum. För att priset ska hålla sig nära den underliggande tillgången betalas en avgift med några timmars mellanrum. I den ingår 0,01 procent av det nominella beloppet var åttonde timme, från den som ligger lång till den som ligger kort.

På ett år blir det över 10 procent av positionens värde, enligt The Economist. BitMEX-grundaren Arthur Hayes har själv sagt att han satte nivån för att tjäna tio procent på sitt kapital. Volymen låg på omkring 90 000 miljarder dollar, eller 874,6 miljarder kronor, under 2025, enligt Bank of America.

Börsen har redan valt sida

CFTC godkände Kalshis bitcoinkontrakt den 29 maj. Coinbase och Robinhood steg samma dag, och Mizuho höjde riktkursen för Robinhood från 110 till 115 dollar.

CME Group stämde sedan sin egen tillsynsmyndighet den 18 juni, med argumentet att kontrakten är swappar enligt Dodd-Frank, enligt Courthouse News. Äger du CME-aktien äger du parten som vill stoppa produkten.

Så påverkas du som sparare

Produkten finns redan här. Coinbase öppnade eviga terminer för kunder i 26 europeiska länder i mars, med upp till 20 gångers hävstång, enligt Finance Magnates.

Räknat i kronor blir 10 000 kronor och 20 gångers hävstång totalt 200 000 kronor. Avgiften tas ut på hela det beloppet, inte på din insats, vilket blir cirka 23 000 kronor per år. Insatsen är uppäten på ungefär fem månader även om bitcoin står helt stilla. Rör sig kursen 5 procent åt fel håll, stängs positionen långt innan dess.

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Även den som aldrig rör produkten berörs. Runt 1,5 miljoner svenskar äger krypto och Sverige står för en fjärdedel av den europeiska ETP-marknaden, enligt Bitwise. Tvångsförsäljningar i terminsledet slår igenom i spotpriset som fonderna följer.

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