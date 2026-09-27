USA ställer sig bakom Elon Musks försök att få X:s EU-böter på 1,5 miljarder upphävda. ”Olämpligt”, säger USA om EU och böterna.
USA tar strid mot EU: Vill stoppa Musks miljardböter
Den amerikanska regeringen vill ansluta sig till Elon Musks rättsliga process för att få plattformen X:s EU-böter på motsvarande 1,5 miljarder kronor, 120 miljoner euro, upphävda.
Böterna gäller plattformens system med blå verifieringsmärken.
I december förra året meddelade EU-kommissionen att X ”vilseleder användare”, genom att låta personer betala för en blå verifieringsbock.
Man vilseleder genom att inte ”på ett meningsfullt sätt verifiera” vem som ligger bakom kontot, menar EU.
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Anser EU agerar ”olämpligt”
Nu agerar den amerikanska regeringen mot EU. USA:s biträdande justitieminister Brett A Shumate sade i veckan att EU på ”ett olämpligt sätt” försökt utvidga sin räckvidd till amerikanska företag vilka är utanför EU:s kontroll.
Elon Musk, som satsat astronomiska belopp på att få Donald Trump och andra republikaner valda och nu vill ha betalt för det, har tidigare hävdat att EU:s teknikregleringen ”hämmar framsteg” för företag, skriver BBC.
USA:s justitiedepartement har lämnat en begäran till EU till stöd för Musks försök att få målet mot X avvisat.
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”Har rätt att intervenera”
Man hänvisar till en bestämmelse i stadgan för EU-domstolen, vilken säger att en stat får intervenera i tvister inför domstolen om den ”kan visa att den har ett intresse av utgången av målet”.
Departementet hävdar att USA ”har ett tydligt intresse” av beslutet i domstolen och att det gäller ”hur territoriell jurisdiktion i allmänhet förstås inom internationell rätt”.
Man säger sig även vilja säkerställa att åtgärden inte ”på annat sätt skadar” digitala tjänster med huvudkontor i USA, vilka ”bidrar väsentligt” till ekonomin.
EU-kommissionen är ”redo att försvara sin ståndpunkt” i domstol, säger kommissionens talesperson Thomas Regnier.
Han tillägger att EU har ett ”starkt rättsligt underlag” till förfogande kring det påstådda brottet mot Digital Services Act.
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Anklagas för att stoppa forskare
Utöver de blå bockarna har EU:s tillsynsmyndighet anklagat X för bristande transparens kring annonser för att neka forskare tillgång till offentliga data.
Henna Virkkunen, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för teknisk suveränitet, sade vid tidpunkten för bötesbeslutet att man ”höll X ansvarigt för att undergräva användarnas rättigheter och undandra sig ansvar”.
”Att vilseleda användare med blå bockar, dölja information om annonser och stänga ute forskare hör inte hemma på nätet i EU”, slog Virkkunen fast.
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USA: ”Den tiden är förbi”
USA:s utrikesminister Marco Rubio och federala kommunikationsmyndigheten FCC kritiserar EU för att attackera och censurera amerikanska företag.
”EU-kommissionens böter är inte bara en attack mot X, det är en attack mot alla amerikanska teknikplattformar och det amerikanska folket från utländska regeringar”, skriver Rubio i ett inlägg på X.
”Dagarna då amerikaner kunde censureras på nätet är förbi”, tillägger han i ett inlägg Elon Musk snabbt delade med ett instämmande.
EU genomför även flera andra utredningar av X, däribland en rörande den integrerade AI-assistenten Grok, på grund av farhågor om att den används för att skapa sexualiserade bilder av verkliga personer.