USA tar strid mot EU: Vill stoppa Musks miljardböter

”Har rätt att intervenera”

Man hänvisar till en bestämmelse i stadgan för EU-domstolen, vilken säger att en stat får intervenera i tvister inför domstolen om den ”kan visa att den har ett intresse av utgången av målet”.

Departementet hävdar att USA ”har ett tydligt intresse” av beslutet i domstolen och att det gäller ”hur territoriell jurisdiktion i allmänhet förstås inom internationell rätt”.

Man säger sig även vilja säkerställa att åtgärden inte ”på annat sätt skadar” digitala tjänster med huvudkontor i USA, vilka ”bidrar väsentligt” till ekonomin.

EU-kommissionen är ”redo att försvara sin ståndpunkt” i domstol, säger kommissionens talesperson Thomas Regnier.

Han tillägger att EU har ett ”starkt rättsligt underlag” till förfogande kring det påstådda brottet mot Digital Services Act.

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Anklagas för att stoppa forskare

Utöver de blå bockarna har EU:s tillsynsmyndighet anklagat X för bristande transparens kring annonser för att neka forskare tillgång till offentliga data.

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Henna Virkkunen, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för teknisk suveränitet, sade vid tidpunkten för bötesbeslutet att man ”höll X ansvarigt för att undergräva användarnas rättigheter och undandra sig ansvar”.

”Att vilseleda användare med blå bockar, dölja information om annonser och stänga ute forskare hör inte hemma på nätet i EU”, slog Virkkunen fast.

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Kommissionären Hanna Virkkunen anser EU har en god grund för att agera mot X och Elon Musk som man menar ”försöker undandra sig ansvar”. (Foto: Omar Havana /AP-TT)

USA: ”Den tiden är förbi”

USA:s utrikesminister Marco Rubio och federala kommunikationsmyndigheten FCC kritiserar EU för att attackera och censurera amerikanska företag.

”EU-kommissionens böter är inte bara en attack mot X, det är en attack mot alla amerikanska teknikplattformar och det amerikanska folket från utländska regeringar”, skriver Rubio i ett inlägg på X.

”Dagarna då amerikaner kunde censureras på nätet är förbi”, tillägger han i ett inlägg Elon Musk snabbt delade med ett instämmande.

EU genomför även flera andra utredningar av X, däribland en rörande den integrerade AI-assistenten Grok, på grund av farhågor om att den används för att skapa sexualiserade bilder av verkliga personer.

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