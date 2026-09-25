Kryptobörs hackad – 3,2 miljarder kan ha stulits

Totalt uppges kryptotillgångar värda omkring 351,6 miljoner dollar, motsvarande cirka 3,2 miljarder kronor, ha försvunnit.

Cold wallets, där tillgångar förvaras offline, ska inte ha påverkats.

Bitgets vd Gracy Chen uppger att utredningen har hittat IP-adresser kopplade till VPN-tjänster som tidigare använts av en nordkoreansk hackergrupp. Även angreppets mönster liknar tidigare attacker som kopplats till Nordkorea.

Bedömningen är dock preliminär och den exakta vägen in i Bitgets system utreds fortfarande, rapporterar CNBC.

Manipulerade börsens egna system

Enligt Bitget tog angriparna sig in i ett centralt backend-system för börsens plånboksinfrastruktur. Där kunde de manipulera information om överföringar och få Bitgets eget system för auktorisering och signering att godkänna transaktionerna.

Någon kompromettering av privata nycklar ska däremot inte ha skett.

Bland de drabbade tillgångarna finns ether, XRP, BNB, Avalanche samt stablecoins som USDT och USDC. Tillgångarna fördes över på flera blockkedjor.