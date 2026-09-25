Kryptobörsen Bitget har drabbats av ett säkerhetsintrång där kryptotillgångar värda omkring 351,6 miljoner dollar, motsvarande drygt 3,2 miljarder kronor, har försvunnit. Börsen misstänker att nordkoreanska hackare ligger bakom attacken.
Kryptobörs hackad – 3,2 miljarder kan ha stulits
Bitget, som grundades 2018 och är registrerat på Seychellerna, upptäckte på torsdagen 19 obehöriga överföringar från delar av sina så kallade hot wallets och warm wallets. Det uppger börsen själv på sin sajt.
Totalt uppges kryptotillgångar värda omkring 351,6 miljoner dollar, motsvarande cirka 3,2 miljarder kronor, ha försvunnit.
Cold wallets, där tillgångar förvaras offline, ska inte ha påverkats.
Bitgets vd Gracy Chen uppger att utredningen har hittat IP-adresser kopplade till VPN-tjänster som tidigare använts av en nordkoreansk hackergrupp. Även angreppets mönster liknar tidigare attacker som kopplats till Nordkorea.
Bedömningen är dock preliminär och den exakta vägen in i Bitgets system utreds fortfarande, rapporterar CNBC.
Manipulerade börsens egna system
Enligt Bitget tog angriparna sig in i ett centralt backend-system för börsens plånboksinfrastruktur. Där kunde de manipulera information om överföringar och få Bitgets eget system för auktorisering och signering att godkänna transaktionerna.
Någon kompromettering av privata nycklar ska däremot inte ha skett.
Bland de drabbade tillgångarna finns ether, XRP, BNB, Avalanche samt stablecoins som USDT och USDC. Tillgångarna fördes över på flera blockkedjor.
Skyddsfond på 464 miljoner dollar
Den ekonomiska smällen ska täckas av Bitgets User Protection Fund som enligt bolaget innehåller mer än 464 miljoner dollar. Det motsvarar omkring 76 procent av fondens nuvarande storlek.
Fonden hade en genomsnittlig värdering på 382 miljoner dollar under augusti, enligt Bitgets egen senaste rapport. Bolaget har tidigare sagt att fonden ska hållas över 300 miljoner dollar.
Nytt miljardhack mot kryptomarknaden
Attacken mot Bitget blir ytterligare en påminnelse om säkerhetsriskerna hos centraliserade kryptobörser där kunder lämnar sina tillgångar i börsens förvar.
Händelsen följer också den stora attacken mot Bybit 2025, då omkring 1,5 miljarder dollar i kryptotillgångar stals, skriver CNBC.
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