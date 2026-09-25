Storbank hotas av miljardnota – kan lämna Schweiz

Ett alternativ som diskuteras är en fusion med en utländsk bank.

Bakgrunden är de skärpta kapitalkrav som nu behandlas av det schweiziska parlamentet efter UBS:s övertagande av Credit Suisse 2023.

Enligt uppgifterna kan de nya reglerna tvinga UBS att ta in upp till 20 miljarder dollar i ytterligare kapital. UBS har själva beräknat att det förslag som den schweiziska senaten ställt sig bakom skulle kräva omkring 16 miljarder dollar i extra kärnprimärkapital, så kallat CET1. Till det kommer ytterligare cirka 2 miljarder dollar från tidigare beslutade åtgärder, enligt UBS själva.

Flera storbanker pekas ut

Enligt Semafor diskuteras Morgan Stanley som en möjlig fusionspartner. Även Standard Chartered och Deutsche Bank nämns som alternativ.

Det är dock ännu bara diskussioner och det finns ingen presenterad affär.

För UBS handlar konflikten med de schweiziska myndigheterna om hur mycket kapital banken måste hålla mot sina utländska verksamheter. Högre kapitalkrav kan minska den del av balansräkningen som banken kan använda för utlåning och andra affärer och därmed pressa lönsamheten.

UBS vd Sergio Ermotti har tidigare varnat för att alltför hårda krav kan försämra bankens konkurrenskraft. Styrelseordföranden Colm Kelleher har även sagt att banken kan behöva ompröva sin schweiziska hemvist om regleringen blir alltför restriktiv, rapporterar Reuters.

Det gör fusionsspåret betydligt mer intressant ur ett börsperspektiv. En flytt från Schweiz skulle kunna minska den regulatoriska belastningen, men en stor gränsöverskridande fusion skulle också innebära omfattande integrationsrisker och en helt ny ägarstruktur.

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UBS är dessutom en gigantisk aktör. Banken har en balansräkning på omkring 1 700 miljarder dollar och ett börsvärde på cirka 146 miljarder dollar, vilket begränsar antalet möjliga fusionspartners, skriver Semafor.