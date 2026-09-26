AI-klonad röst fick banken att skicka 95 miljoner euro

Paolo Molesini, som då var Fideurams ordförande, fick ett WhatsApp-meddelande som såg ut att komma från Intesa Sanpaolos vd Carlo Messina. I meddelandet bad han om brådskande hjälp med en affär utomlands.

Strax efter ringde en person som verkade vara seniorpartner på en känd advokatbyrå och bekräftade instruktionen. Enligt källorna var rösten skapad med AI för att låta som advokaten.

Molesini trodde att begäran var äkta och gav finansavdelningen i uppdrag att göra en rad överföringar, främst till konton i Kina och Hongkong.

36 miljoner euro är fortfarande borta

Fideuram upptäckte snabbt att något var fel och larmade banker och myndigheter i flera länder. Med hjälp av myndigheter i Kina, Portugal och Italien har mer än hälften av pengarna kommit tillbaka.

Cirka 36 miljoner euro, ungefär 406 miljoner kronor, saknas fortfarande. Pengarna har gått genom ett nät av utländska konton och växlats till kryptovaluta.

Varken Molesini eller andra chefer på Fideuram utreds. Åklagare i Milano utreder däremot en utländsk medborgare som bor utanför Europa för datorbedrägeri. Molesini lämnade ordförandeposten i mars och angav personliga skäl. Intesa Sanpaolo och Fideuram vill inte kommentera.

Fideuram är inte ensamt. Enligt la Repubblica har åklagarna i Milano inlett minst tre utredningar om liknande bedrägerier, och även banken Ifis har drabbats.