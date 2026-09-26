Ett WhatsApp-meddelande från vd:n och ett samtal från en advokat med AI-klonad röst räckte. Ordföranden för privatbanken i Italiens största bankkoncern lät föra över 95 miljoner euro, runt 1,07 miljarder kronor, till konton i Kina och Hongkong.
AI-klonad röst fick banken att skicka 95 miljoner euro
Bedrägeriet mot Fideuram, private banking-delen av Intesa Sanpaolo, började i februari. Det uppger två källor med insyn för Reuters. Corriere della Sera var först med uppgifterna.
Paolo Molesini, som då var Fideurams ordförande, fick ett WhatsApp-meddelande som såg ut att komma från Intesa Sanpaolos vd Carlo Messina. I meddelandet bad han om brådskande hjälp med en affär utomlands.
Strax efter ringde en person som verkade vara seniorpartner på en känd advokatbyrå och bekräftade instruktionen. Enligt källorna var rösten skapad med AI för att låta som advokaten.
Molesini trodde att begäran var äkta och gav finansavdelningen i uppdrag att göra en rad överföringar, främst till konton i Kina och Hongkong.
36 miljoner euro är fortfarande borta
Fideuram upptäckte snabbt att något var fel och larmade banker och myndigheter i flera länder. Med hjälp av myndigheter i Kina, Portugal och Italien har mer än hälften av pengarna kommit tillbaka.
Cirka 36 miljoner euro, ungefär 406 miljoner kronor, saknas fortfarande. Pengarna har gått genom ett nät av utländska konton och växlats till kryptovaluta.
Varken Molesini eller andra chefer på Fideuram utreds. Åklagare i Milano utreder däremot en utländsk medborgare som bor utanför Europa för datorbedrägeri. Molesini lämnade ordförandeposten i mars och angav personliga skäl. Intesa Sanpaolo och Fideuram vill inte kommentera.
Fideuram är inte ensamt. Enligt la Repubblica har åklagarna i Milano inlett minst tre utredningar om liknande bedrägerier, och även banken Ifis har drabbats.
Samma metod riktas mot svenska företag
Fallet visar att vd-bedrägeriet har tagit sig högre upp i hierarkin. Fideuram har en egen finansavdelning och kontrollfunktioner. En småföretagare som ensam får godkänna betalningar är ett betydligt lättare mål.
Bankerna ser samma utveckling. Hos svenska och danska banker säger 98 procent av de bedrägeriansvariga att bedrägeriförsöken mot dem ökar, enligt en undersökning från Biocatch. Globalt är andelen 81 procent. Nästan alla uppger att AI har gjort angreppen mer sofistikerade.
Norska DNB varnade i somras för att bedragare jagar företagskonton. ”Ett privatkonto rymmer sällan fem miljoner kronor. Ett företagskonto gör det”, sa Sebastian Takle, chef för bankens avdelning för finansiell cyberbrottslighet, till E24.
Klonade röster når finanstoppen
Metoden har redan använts mot Wall Street. I augusti kom uppgifter om att bedragare ska ha ringt hedgefonder med klonade röster, bland annat Citadel och Point72, och bett om säkerhetskoder. Truecaller fick 2025 ett samtal från en AI-klonad vd-röst. Medarbetaren kontrollerade samtalet och ingen betalning gjordes.
Berkshire Hathaway hanterar dagligen deepfakes av Warren Buffett som används i bluffinvesteringar, sa Greg Abel på vårens stämma. I Sverige kostar deepfake-bluffarna sparare miljoner varje år, när AI-genererade kändisar lockar till falska investeringar.
Så skyddar du företaget
Svenska storbanker rekommenderar enkla rutiner. Kräv dubbel signering så att ingen kan godkänna en betalning ensam. Gör aldrig en överföring bara utifrån ett meddelande eller ett samtal.
Ring tillbaka på ett nummer du själv har tagit fram, aldrig på numret som personen som hör av sig ger dig. Tidspress är ett återkommande varningstecken, enligt Finansinspektionen.
Den som själv genomför överföringen kan inte räkna med att banken står för förlusten. I maj valde Högsta domstolen att inte pröva fallet med en man som lurats att swisha 100 000 kronor. Hovrättens dom står fast och banken slipper ersätta honom.
”Med AI kan bedrägerierna framstå som mer trovärdiga”, sa Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, när myndigheten i mars varnade för AI-bedrägerier.