Så kan du handla med olja – och välja risknivå

Det är brandfarligt, får inte plats i garderoben och avger giftiga ångor, konstaterar Bloomberg för att snabbt slå fast att olja är förrädiskt även när man handlar med råvaran via en skärm.

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Kan handla mer och oftare än någonsin

Ändå har det aldrig funnits fler sätt eller större del av dygnet där man faktiskt kan handla med olja.

Det beror delvis på att en rad handelsplattformar gett sig in på marknaden. Till och med anrika Chicago Mercantile Exchange, undersöker nu möjligheten att handla dygnet runt alla dagar i veckan.

En insatt investerare måste förstå inte bara vart oljepriset är på väg, utan också hur varje enskild produkt beter sig efter köpet, påpekar Bloomberg.

Jämfört med oljeterminer kan börshandlade fonder, ETF:er, med fokus på energibolag, erbjuda ett mindre volatilt sätt att få exponering mot energisektorn.

Energy Select Sector SPDR Fund, XLE, och Vanguard Energy ETF, VDE, hör till de mer kända alternativen.

I mars 2026, sedan USA inlett sitt krig mot Iran, steg råoljeterminer med cirka 50 procent, medan XLE endast steg med 9,6 procent.

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