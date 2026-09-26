Priset på råolja och olja rusar igen. Men det krävs stor försiktighet för att navigera i oljans föränderliga landskap.
Så kan du handla med olja – och välja risknivå
När priset på råolja rusar igen lockas många att investera i råvaran. Analytiker manar till stor försiktighet.
I övrigt är de väl mest överens om en sak; att rent fysiskt köpa ett fat råolja är inget du bör göra – och antagligen inget du vill heller.
Det är brandfarligt, får inte plats i garderoben och avger giftiga ångor, konstaterar Bloomberg för att snabbt slå fast att olja är förrädiskt även när man handlar med råvaran via en skärm.
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Kan handla mer och oftare än någonsin
Ändå har det aldrig funnits fler sätt eller större del av dygnet där man faktiskt kan handla med olja.
Det beror delvis på att en rad handelsplattformar gett sig in på marknaden. Till och med anrika Chicago Mercantile Exchange, undersöker nu möjligheten att handla dygnet runt alla dagar i veckan.
En insatt investerare måste förstå inte bara vart oljepriset är på väg, utan också hur varje enskild produkt beter sig efter köpet, påpekar Bloomberg.
Jämfört med oljeterminer kan börshandlade fonder, ETF:er, med fokus på energibolag, erbjuda ett mindre volatilt sätt att få exponering mot energisektorn.
Energy Select Sector SPDR Fund, XLE, och Vanguard Energy ETF, VDE, hör till de mer kända alternativen.
I mars 2026, sedan USA inlett sitt krig mot Iran, steg råoljeterminer med cirka 50 procent, medan XLE endast steg med 9,6 procent.
Ett säkrare alternativ
Även om energirelaterade ETF:er inte följer råoljepriset i ett direkt förhållande, utgör de ett säkrare alternativ.
Det är dessutom ett beprövat alternativ med en historik som sträcker sig decennier tillbaka och som vunnit stor spridning bland investerare.
Ett annat alternativ för investerare som söker mer direkt exponering mot råolja är börshandlade fonder kopplade till terminskontrakt.
De erbjuder en mer direkt exponering mot råolja än fonder som investerar i energibolag, samtidigt som de undviker de förstärkta vinst- och förlusteffekter som uppstår vid användning av lånat kapital.
Bland de mest populära alternativen finns United States Oil Fund, USO, och United States Brent Oil Fund, BNO.
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Nära skjuter definitivt ingen hare
Prognosmarknader, som har ökat kraftigt i popularitet på senare år, gör det möjligt att satsa på utfall av typen ja eller nej – till exempel om Jesus Kristus ska återvända före nästa år, om New York Knicks ska upprepa bedriften att vinna NBA-mästerskapet eller om oljepriset ska hamna över en viss nivå, exemplifierar Bloomberg.
Kontrakt på prognosmarknader – även kallade händelsekontrakt – kan verka billiga, då vissa handlas för bara några få cent, men utfallet är allt eller inget.
Om en satsning ger utdelning när oljepriset landar på 100 dollar eller högre, kan priset exempelvis stiga till 99 dollar utan att investeraren får någon utdelning alls. Insatsen går förlorad.
Till skillnad från en ETF, där investeraren i regel tjänar på att den underliggande tillgången stiger i värde, räcker det inte med att ha rätt om riktningen på en prognosmarknad.
Priset måste uppfylla kontraktets specifika villkor.
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