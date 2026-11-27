AI-industrins miljardbyggen möter växande motstånd i USA. Datacenterprojekt för närmare 200 miljarder dollar har stoppats eller försenats under första halvåret.
Motståndet mot datacenter växer – nu bromsas AI-boomen
AI-boomen har utlöst en historisk investeringsvåg i USA.
Men utbyggnaden av de enorma datacenter som krävs för att driva tekniken möter allt större motstånd från lokalbefolkning och politiker.
Kritiken handlar framför allt om hög elförbrukning, vattenåtgång och risken för dyrare elräkningar för hushållen.
Enligt tyska affärstidningen Handelsblatt mötte minst 75 datacenterprojekt värda omkring 130 miljarder dollar lokalt motstånd under årets första kvartal.
Under andra kvartalet blockerades eller försenades ytterligare 45 projekt värda 68 miljarder dollar, enligt Los Angeles Times.
Bankerna börjar se en ny risk
Motståndet påverkar även finansieringen. Amerikanska banker och kapitalförvaltare granskar nu lokalt stöd och myndighetstillstånd noggrannare innan de beviljar lån till nya datacenter.
”Jag tittar framför allt på två saker. Dels om projektet är redo att genomföras, dels på projektets kreditvärdighet”, säger Karen Fang, global chef för infrastrukturfinansiering på Bank of America, till Reuters.
Bankerna oroar sig för att lägga stora resurser på projekt som senare stoppas eller försenas.
Miljardinvesteringar i fara
Utvecklingen kan få konsekvenser för hela AI-industrin.
Goldman Sachs räknar med att USA:s elbehov från datacenter mer än fördubblas till 66 gigawatt 2027 – från 31 gigawatt 2025.
Men alla planerade byggen kommer inte att stå färdiga i tid.
Enligt bankens beräkningar väntas bara omkring 60 procent av den kapacitet som planeras till nästa år tas i drift enligt tidsplan. För två år framåt sjunker andelen till omkring 50 procent.
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