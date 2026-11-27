Kritiken handlar framför allt om hög elförbrukning, vattenåtgång och risken för dyrare elräkningar för hushållen.

Enligt tyska affärstidningen Handelsblatt mötte minst 75 datacenterprojekt värda omkring 130 miljarder dollar lokalt motstånd under årets första kvartal.

Under andra kvartalet blockerades eller försenades ytterligare 45 projekt värda 68 miljarder dollar, enligt Los Angeles Times.

Bankerna börjar se en ny risk

Motståndet påverkar även finansieringen. Amerikanska banker och kapitalförvaltare granskar nu lokalt stöd och myndighetstillstånd noggrannare innan de beviljar lån till nya datacenter.

”Jag tittar framför allt på två saker. Dels om projektet är redo att genomföras, dels på projektets kreditvärdighet”, säger Karen Fang, global chef för infrastrukturfinansiering på Bank of America, till Reuters.

Bankerna oroar sig för att lägga stora resurser på projekt som senare stoppas eller försenas.