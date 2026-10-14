"Trump är desperat": Danmark avfärdar nytt Grönlands-utspel

”Det finns experter som menar att mängden lättillgänglig olja är betydligt större än i nästan något annat land i världen”, hävdar Trump där utan att hänvisa till någon källa.

I inlägget refererar han till ön som ”vårt nya och vackra Grönland”.

Reaktionen i Danmark, som förvaltar Grönland under stor självständighet för ön, är förvåning blandad med avståndstaganden.

”Trump låter desperat”, konstaterar korrespondenten Martin Selsøe Sørensen hos TV2.

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”Trump vill provocera”

Karsten Hønge, talesperson för Grönlandsfrågor hos Socialistisk Folkeparti, anser inte att Trumps utspel förändrar något. Danmark bör ignorera sådana provokationer, säger han.

”Danmark bör bara hålla sig till avtalet och inte låta sig provoceras”, skriver han till TV 2.

Det avtal han syftar på är det som Grönland, Danmark och USA nyligen kom överens om och som nu ska klubbas av det grönländska parlamentet.

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Avtalet fick sin första behandling i måndags och under tisdagen beslutades att avtalet måste granskas av ett utskott för utrikes- och säkerhetspolitik innan det behandlas igen.

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