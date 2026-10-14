”Provokationer”. ”Trump är desperat”. Danmark avfärdar totalt Donald Trumps senaste utspel om Grönland och olja.
"Trump är desperat": Danmark avfärdar nytt Grönlands-utspel
Tidigt onsdag morgon meddelade Donald Trump, på sin tummelplats Truth Social, att en omfattande satsning på olja, gas och mineraler från Grönland är på väg att inledas.
”Det finns experter som menar att mängden lättillgänglig olja är betydligt större än i nästan något annat land i världen”, hävdar Trump där utan att hänvisa till någon källa.
I inlägget refererar han till ön som ”vårt nya och vackra Grönland”.
Reaktionen i Danmark, som förvaltar Grönland under stor självständighet för ön, är förvåning blandad med avståndstaganden.
”Trump låter desperat”, konstaterar korrespondenten Martin Selsøe Sørensen hos TV2.
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”Trump vill provocera”
Karsten Hønge, talesperson för Grönlandsfrågor hos Socialistisk Folkeparti, anser inte att Trumps utspel förändrar något. Danmark bör ignorera sådana provokationer, säger han.
”Danmark bör bara hålla sig till avtalet och inte låta sig provoceras”, skriver han till TV 2.
Det avtal han syftar på är det som Grönland, Danmark och USA nyligen kom överens om och som nu ska klubbas av det grönländska parlamentet.
Avtalet fick sin första behandling i måndags och under tisdagen beslutades att avtalet måste granskas av ett utskott för utrikes- och säkerhetspolitik innan det behandlas igen.
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Finns ingen olja på gång
När det gäller olja och gas har grönländska regeringar stoppat nya licenser för olja och gas i mer än fem år.
Orsakerna är framför allt att man hellre vill satsa på förnybar energi och skydda landets känsliga naturmiljöer.
Ett enda amerikanskt företag, Greenland Energy, innehar en sedan länge gällande licens för ett projekt på östra Grönland.
”Det enda verkliga scenariot gällande olja som Trump kan peka på är Greenland Energys verksamhet i Nunap Qeqqa/Jameson Land på östra Grönland”, säger TV2:s Martin Selsøe Sørensen.
”De är inte på långa vägar redo att utvinna olja där än. Företaget har medgett att de saknar nödvändiga tillstånd och förstudier”, påpekar Sørensen.
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Desperat inför valet
Kommentatorn Torsten Janson, med fokus på USA, menar att Grönland blivit en del av den amerikanska oljeekvationen för Trump inför mellanårsvalet i november.
Republikanerna är pressade av höga energipriser och brist på diesel, konstaterar Janson.
”Donald Trump måste tala om för väljarna att läget snart kommer att förbättras. Därför har han vid flera tillfällen lyft fram det nya avtalet om att köpa rysk olja, och vi hör också gång på gång hur han talar om all olja som finns i Venezuela”, säger Janson till TV 2.
”Nu har Grönland lagts till på den listan.”
Torsten Jansen påpekar vidare att det knappast kommer som en överraskning för någon att Trump vill leta efter olja, gas, specifika råvaror och ”allt annat han kan komma över” på Grönland.