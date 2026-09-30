Nya förslaget: Fängsla föräldrarna om barnen begår brott

Föräldrarna ska dessutom kunna förlora de bidrag de eventuellt uppbär, menar ministern.

Richard säger att rättssystemet för unga ”bör hålla föräldrar ansvariga på ett proportionerligt sätt för att säkerställa att de gör sin del i att hålla lokalsamhället tryggt”.

Uttalandena kommer efter att brittiska regeringen presenterat planer på att utöka så kallade ”parenting orders”, alltså förelägganden för föräldrar.

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Böter upp till 13 200 kronor

Enligt de skärpta reglerna kan föräldrar tvingas ta itu med sina barns beteenden genom att delta i rådgivning, inklusive internatkurser, eller risker böter upp till 1 000 pund, motsvarande ungefär 13 200 kronor.

Jake Richards menar att fängelsestraff för föräldrar bara ska bli aktuellt i ”de mest extrema fallen”.

”Dessa förelägganden ska säkerställa att föräldrar blir mer involverade i processen där vi försöker få unga lagöverträdare på rätt köl”, säger Richards i en intervju, citerad av The Guardian.

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