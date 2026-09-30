Böter eller fängelse om barn begår brott – men för deras föräldrar. Senaste förslaget för att få stopp på ungas kriminalitet.
Nya förslaget: Fängsla föräldrarna om barnen begår brott
Storbritanniens biträdande justitieminister Jake Richards föreslår att föräldrar, vars barn begår brott, ska kunna bötfällas eller dömas till fängelse.
Föräldrarna ska dessutom kunna förlora de bidrag de eventuellt uppbär, menar ministern.
Richard säger att rättssystemet för unga ”bör hålla föräldrar ansvariga på ett proportionerligt sätt för att säkerställa att de gör sin del i att hålla lokalsamhället tryggt”.
Uttalandena kommer efter att brittiska regeringen presenterat planer på att utöka så kallade ”parenting orders”, alltså förelägganden för föräldrar.
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Böter upp till 13 200 kronor
Enligt de skärpta reglerna kan föräldrar tvingas ta itu med sina barns beteenden genom att delta i rådgivning, inklusive internatkurser, eller risker böter upp till 1 000 pund, motsvarande ungefär 13 200 kronor.
Jake Richards menar att fängelsestraff för föräldrar bara ska bli aktuellt i ”de mest extrema fallen”.
”Dessa förelägganden ska säkerställa att föräldrar blir mer involverade i processen där vi försöker få unga lagöverträdare på rätt köl”, säger Richards i en intervju, citerad av The Guardian.
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”Vill de ska vara mer delaktiga”
”Ja, det kommer att innebära vissa repressalier. Det kan handla om fängelse eller indragna bidrag – i slutändan är det upp till domaren. Men vi vill att de ska vara mer delaktiga, och det medför även ett ansvar”, upprepar ministern.
Många inom rättsväsendet har kritiserat förslagen och menar att föreläggandena inte är effektiva och drabbar de ekonomiskt utsatta hårdast.
”Vi har omfattande belägg för att förelägganden riktade mot föräldrar inte är effektiva. Det är därför vi ser en minskning av sådana åtgärder. Polisen vet att detta inte är effektiva metoder”, säger Nikki Rutter, universitetslektor i Durham.
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”Verkliga konsekvenser”
I maj sade dåvarande justitieministern David Lammy att en förstärkta förelägganden mot föräldrar skulle innebära ”verkliga konsekvenser för föräldrar och vårdnadshavare som medvetet underlåter att stödja insatser för att hantera sina barns beteende”.
Han sade då till BBC att om en förälder har det svårt kan ”domaren ingripa för att säkerställa att den unge får det stöd som behövs och att föräldern gör så gott hen kan”.
Domstolar är i dag skyldiga att överväga att utfärda ett föräldraföreläggande när ett barn under 16 år har dömts för brott.
De kan även överväga ett sådant föreläggande för 16- och 17-åringar om de bedömer att det skulle bidra till att förebygga framtida brottslighet.
Statistik från regeringen visar dock att användningen av föräldraförelägganden har minskat under senare år, från drygt 1 000 förelägganden 2009/10 till endast 33 under 2022/23.
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