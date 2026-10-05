Skatteflykten: Fler extremt rika lämnar Storbritannien

Fler rika britter i Monaco

ANNONS

Sajten pekar på att flera andra rika britter är bosatta i Monaco och exemplifierar med F!-stjärnan Lewis Hamilton och Ineos-grundaren Jim Ratcliffe.

Jurister och ekonomer i Storbritannien har offentligt kopplat samman vågen av förmögna investerare och skattebetalare som smiter från Storbritannien, med nya regler från skattemyndigheter och beslut av Labour-regeringen.

Nya förslaget: Fängsla föräldrarna om barnen begår brott. Dagens PS

Har tagit bort förmåner för rika

Flera undersökningar har visat att landets rikaste övervägt att flytta på grund av den skatt de annars får betala.

I en internationaliserad värld har kapitalet inget annat hemland än det egna bankkontot – och om man då inte lyckas utpressa nationella regeringar till eftergifter, är en flytt enkel att ta till.

I Storbritannien har regeringen avskaffat det så kallade ”non-dom”-systemet, infört moms på skolavgifter för privatskolor och höjt skatten på kapitalvinster, listar City AM.

EU svartlistar Monaco: ”Politiskt känsligt”. Dagens PS

När regeringen valt att ta bort vissa förmåner för extremt rika, lämnar ett antal av dem Storbritannien för att slippa skatt. Genrebild. (Foto: Pontus Lundahl /TT)

ANNONS

Skatterna central skiljelinje

”Non-dom”-systemet, non-domiciled status, var en skatteregel som tillät personer bosatta i Storbritannien, men med permanent hemvist i ett annat land, att slippa betala brittisk skatt på utländska inkomster och kapitalvinster så länge pengarna inte fördes till Storbritannien.

Skattefrågan har blivit en central skiljelinje mellan Labour och oppositionen. Ändå är skattetrycket i landet på genomsnittlig europeisk nivå, enligt högerorienterade tankesmedjan Centre for Policy Studies, CPS.

I en rapport presenterad i söndags konstaterade smedjan att skattenivåerna i Storbritannien är i nivå med det europeiska genomsnittet, när man tar hänsyn till skillnader i sociala avgifter, skriver City AM.

Robert Colvile, chef för CPS, säger att det bland ekonomer och debattörer funnits en ”myt” om att Storbritannien har lägre skattenivåer.

”Vi har helt enkelt ett system där vissa förmåner, som i andra länder finansieras via allmänna skattemedel, finansieras på annat sätt här”, konstaterar Colvile.

”När man räknar in privata pensioner, studielån, äldreomsorg och så vidare, börjar man se hela bilden.”

Ny EU-gräns för kontanter – Sverige kan gå ännu längre. Dagens PS

ANNONS