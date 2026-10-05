Nu väljer även landets näst rikaste person att lämna Storbritannien för att slippa betala skatt. Flyttlasset går till Monaco.
Skatteflykten: Fler extremt rika lämnar Storbritannien
Ett antal extremt rika britter har lämnat Storbritannien för att flytta till exempelvis Monaco.
Nu får de sällskap av ytterligare en, som föredrar landet där miljardärer kan slippa sådant som inkomstskatt, arvsskatt och skatt på kapitalvinster.
David Reuben gör sin bror Simon Reuben sällskap i Monaco. David Reuben äger en del av Newcastle United i Premier League, tillsammans med Saudiarabiens statliga investeringsfond Public Investment Fund.
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Tillgångar på 372 miljarder
David och Simon Reuben intog andraplatsen på Sunday Times lista över de rikaste personerna, med en förmögenhet tillsammans på 28 miljarder pund, motsvarande cirka 372 miljarder kronor.
Anledningen till flytten är med andra ord inte att de inte har råd att betala sina skatter och bidra till välfärden, utan att viljan saknas.
Den bristen på vilja har en rad miljardärer visat genom att lämna Storbritannien de senaste två åren.
Bland dem finns hedgefond-förvaltaren Chris Rokos och Goldman Sachs-chefen Richard Gnodde, skriver City AM.
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Fler rika britter i Monaco
Sajten pekar på att flera andra rika britter är bosatta i Monaco och exemplifierar med F!-stjärnan Lewis Hamilton och Ineos-grundaren Jim Ratcliffe.
Jurister och ekonomer i Storbritannien har offentligt kopplat samman vågen av förmögna investerare och skattebetalare som smiter från Storbritannien, med nya regler från skattemyndigheter och beslut av Labour-regeringen.
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Har tagit bort förmåner för rika
Flera undersökningar har visat att landets rikaste övervägt att flytta på grund av den skatt de annars får betala.
I en internationaliserad värld har kapitalet inget annat hemland än det egna bankkontot – och om man då inte lyckas utpressa nationella regeringar till eftergifter, är en flytt enkel att ta till.
I Storbritannien har regeringen avskaffat det så kallade ”non-dom”-systemet, infört moms på skolavgifter för privatskolor och höjt skatten på kapitalvinster, listar City AM.
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Skatterna central skiljelinje
”Non-dom”-systemet, non-domiciled status, var en skatteregel som tillät personer bosatta i Storbritannien, men med permanent hemvist i ett annat land, att slippa betala brittisk skatt på utländska inkomster och kapitalvinster så länge pengarna inte fördes till Storbritannien.
Skattefrågan har blivit en central skiljelinje mellan Labour och oppositionen. Ändå är skattetrycket i landet på genomsnittlig europeisk nivå, enligt högerorienterade tankesmedjan Centre for Policy Studies, CPS.
I en rapport presenterad i söndags konstaterade smedjan att skattenivåerna i Storbritannien är i nivå med det europeiska genomsnittet, när man tar hänsyn till skillnader i sociala avgifter, skriver City AM.
Robert Colvile, chef för CPS, säger att det bland ekonomer och debattörer funnits en ”myt” om att Storbritannien har lägre skattenivåer.
”Vi har helt enkelt ett system där vissa förmåner, som i andra länder finansieras via allmänna skattemedel, finansieras på annat sätt här”, konstaterar Colvile.
”När man räknar in privata pensioner, studielån, äldreomsorg och så vidare, börjar man se hela bilden.”
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