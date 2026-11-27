SSAB gör just nu flera mångmiljardinvesteringar. Samtidigt hävdar vd Johnny Sjöström att ”det går inte att investera i Sverige”.
SSAB:s vd: "Det går inte att investera i Sverige"
SSAB (börskurs SSAB) genomför justs nu en omställning som kan minska Sveriges utsläpp med tio procent. Tre procent gäller Oxelösund och sju procent Luleå.
I Luleå byggs ett nytt stålverk med ljusbågsugnar och en produktionsstart sent 2029. I Oxelösund ersätts masugnen likaledes av en elektrisk ljusbågsugn, som kan vara i gång andra kvartalet 2027.
Även i Finland, Brahestad, ska motsvarande förändring ske någon gång efter 2030.
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”För invecklat, för svårt”
Men trots storsatsningarna uttrycker SSAB:s vd Johnny Sjöström starka tvivel kring att satsa i Sverige.
”Om jag ska vara helt ärlig kan jag stundtals tänka att det inte går investera i Sverige. Det blir för invecklat, det blir för svårt”, sade Sjöström intervjuad på scenen under konferensen Fossilfri konkurrenskraft.
Enligt Johnny Sjöström skapar överklaganden förseningar och osäkerhet för bolag som planerar stora investeringar, refererar Metal Supply.
”Man kan överklaga, överklaga, överklaga. Man kommer ingenstans. Det händer ingenting. Och det driver kostnader och det driver osäkerhet.”
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”Har tagit tio år – inte rimligt”
Som exempel lyfter han en kraftledning till SSAB:s anläggning i Oxelösund. Där har processen enligt Sjöström tagit tio år.
”Det är inte rimligt. Och ingen har ju det här tålamodet”, säger SSAB:s vd. ”Då blir man väldigt, väldigt frustrerad och osäker på om man orkar driva igenom de nya investeringarna.”
SSAB:s storsatsning i Oxelösund och Luleå innebär kraftiga minskningar av Sveriges totala utsläpp.
”Det är någonting som vi är stolta över. någonting som vi driver”, underströk Johnny Sjöström.
Investeringen är i storleksordningen 60 miljarder och ger, förutom minskade utsläpp, SSAB möjlighet att öka andelen mer avancerade stålprodukter.
Johnny Sjöström pekar specifikt på möjligheten att sälja mer specialiserade produkter, bland annat till fordonsindustrin.
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”Går snabbare i Kina och USA”
Johnny Sjöström jämför tillståndsprocesserna i Sverige med de i Kina och USA, där det enligt honom går betydligt snabbare att få mark och elledningar på plats.
”Ska vi göra Sverige konkurrenskraftigt och attraktivt för investeringar, då måste man se över tillståndsprocesserna”, menar Sjöström.
Han efterlyser även långsiktiga spelregler för industrin och varnar för konsekvenserna av att slopa EU:s system för handel med utsläppsrätter.
”Då vågar man inte tro på systemet”, säger han, ”och då vågar ingen satsa i framtiden.”
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