I Luleå byggs ett nytt stålverk med ljusbågsugnar och en produktionsstart sent 2029. I Oxelösund ersätts masugnen likaledes av en elektrisk ljusbågsugn, som kan vara i gång andra kvartalet 2027.

Även i Finland, Brahestad, ska motsvarande förändring ske någon gång efter 2030.

SSAB: Nu är 3,3-miljarders-investeringen i gång. Dagens PS

”För invecklat, för svårt”

Men trots storsatsningarna uttrycker SSAB:s vd Johnny Sjöström starka tvivel kring att satsa i Sverige.

”Om jag ska vara helt ärlig kan jag stundtals tänka att det inte går investera i Sverige. Det blir för invecklat, det blir för svårt”, sade Sjöström intervjuad på scenen under konferensen Fossilfri konkurrenskraft.

Enligt Johnny Sjöström skapar överklaganden förseningar och osäkerhet för bolag som planerar stora investeringar, refererar Metal Supply.

”Man kan överklaga, överklaga, överklaga. Man kommer ingenstans. Det händer ingenting. Och det driver kostnader och det driver osäkerhet.”

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