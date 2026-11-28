”Mycket allvarlig situation”

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Myndigheterna betonar att United Fidelitys kunder även under fredagskvällen och helgen kan komma åt sina pengar, bland annat genom att skriva ut checkar, ta ut kontanter i bankomater och använda sina betalkort, skriver CNBC.

Att United Fidelity befann sig i en mycket allvarlig situation när tillsynsmyndigheterna ingrep, framgår av de 1,83 miljarder dollar FDIC bedömer att kollapsen kommer att kosta fonden.

Det innebär en ovanligt stor förlust, motsvarande 31 procent av United Fidelitys totala tillgångar.

Ett annat tecken på United Fidelitys problematiska läge är att First Citizens endast har gått med på att ta över 4,5 miljarder dollar av bankens insättningar.

Det är betydligt mindre än de 5,4 miljarder dollar som FDIC uppger att United Fidelity hade vid utgången av september.

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United Fideliys kollaps är den största kraschen på två år i USA och beskrivs som den största för en bank sedan First Republic föll 2024. (Foto: Godofredo A Vásquez /AP-TT)

”Omfattande nedskrivning”

”Vi anser att denna transaktion är både finansiellt och strategiskt fördelaktig”, säger First Citizens vd Frank Holding Jr i ett uttalande.

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”Vi ser fram emot att välkomna våra nya kunder, vinna deras förtroende och positionera vårt företag för fortsatt framgång.”

First Citizens har gått med på att ta över lån till ett värde av 3,1 miljarder dollar från United Fidelity – men endast till en kraftig rabatt.

Enligt First Citizens innebar deras vinnande bud en omfattande nedskrivning av tillgångsvärdet på 2,6 miljarder dollar, vilket tyder på att banken bedömer att lånen är problemtyngda, konstaterar CNBC.

FDIC meddelar även att United Fidelitys 22 kontor i Indiana, Illinois, Florida, Colorado och Amerikanska jungfruöarna att öppna igen som First Citizens-kontor med start lördag.

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