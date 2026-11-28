Federala tillsynsmyndigheter i USA har stängt United Fidelity Bank. Det beskrivs som den största kraschen för en bank i USA på två år.
USA-bank kollapsar: "Största kraschen på två år"
Amerikanska federala tillsynsmyndigheter stängde under fredagen den Indiana-baserade banken United Fidelity Bank.
Orsaken var att myndigheterna bedömde att banken inte skulle kunna fullgöra sina förpliktelser och därmed var den största bankkollapsen i USA på två år ett faktum.
FDIC, Federal Deposit Insurance Corp, meddelar att First Citizens gått med på att ta över alla United Fidelitys tillgångar och insättningar. Enligt samma uttalande har FDIC utsetts till förvaltare av den nu stängda banken.
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Största sedan Republic First
Stängningen av United Fidelity är den största bankkollapsen i USA sedan First Republic Bank stängdes i april 2024, skriver Bloomberg.
Enligt FDIC:s uppskattning kommer stängningen att kosta Deposit Insurance Fund, den fond som står för insättningsgarantier, cirka 1,83 miljarder dollar, motsvarande 18,8 miljarder kronor.
FDIC:s bedömning är att United Fidelity vid utgången av september hade totala tillgångar på cirka 5,9 miljarder dollar och insättningar på 5,4 miljarder dollar.
Tillsynsmyndigheten uppmanar nu United Fidelitys kunder att fortsätta använda befintliga bankkonton, tills de får besked av First Citizens att ett systembyte har genomförts.
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”Mycket allvarlig situation”
Myndigheterna betonar att United Fidelitys kunder även under fredagskvällen och helgen kan komma åt sina pengar, bland annat genom att skriva ut checkar, ta ut kontanter i bankomater och använda sina betalkort, skriver CNBC.
Att United Fidelity befann sig i en mycket allvarlig situation när tillsynsmyndigheterna ingrep, framgår av de 1,83 miljarder dollar FDIC bedömer att kollapsen kommer att kosta fonden.
Det innebär en ovanligt stor förlust, motsvarande 31 procent av United Fidelitys totala tillgångar.
Ett annat tecken på United Fidelitys problematiska läge är att First Citizens endast har gått med på att ta över 4,5 miljarder dollar av bankens insättningar.
Det är betydligt mindre än de 5,4 miljarder dollar som FDIC uppger att United Fidelity hade vid utgången av september.
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”Omfattande nedskrivning”
”Vi anser att denna transaktion är både finansiellt och strategiskt fördelaktig”, säger First Citizens vd Frank Holding Jr i ett uttalande.
”Vi ser fram emot att välkomna våra nya kunder, vinna deras förtroende och positionera vårt företag för fortsatt framgång.”
First Citizens har gått med på att ta över lån till ett värde av 3,1 miljarder dollar från United Fidelity – men endast till en kraftig rabatt.
Enligt First Citizens innebar deras vinnande bud en omfattande nedskrivning av tillgångsvärdet på 2,6 miljarder dollar, vilket tyder på att banken bedömer att lånen är problemtyngda, konstaterar CNBC.
FDIC meddelar även att United Fidelitys 22 kontor i Indiana, Illinois, Florida, Colorado och Amerikanska jungfruöarna att öppna igen som First Citizens-kontor med start lördag.
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