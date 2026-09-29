Svenska fondsparare väljer bredd och dumpar nischer

På köptoppen för september återfinns traditionella bland- och räntefonder som Nordnet Sverige Index och Länsförsäkringar Global Index. Även kombinationsfonderna Nordnet One Offensiv och Balanserad drar till sig stort intresse från sparare som vill ha en färdig paketering av sina placeringar.

Småbolag och cybersäkerhet säljs av

Medan de breda indexfonderna lockar kapital går smalare branschfonder åt motsatt håll. Spararna väljer i stället att skala ner sina positioner i mer specifika tillgångsslag.

På säljlistan återfinns allt från cybersäkerhet och biotech till småbolag och mer nischade teknikfonder. Samtidigt fortsätter spararna att avyttra räntefonder under september månad.

Det nya fondklimatet på marknaden

Trenden under höstmånaden signalerar att svenska sparare prioriterar långsiktig stabilitet och låga avgifter framför spekulativa chanser i enskilda branscher. Det breda sparandet har blivit den primära strategin för att möta höstens ekonomiska klimat.

”Efter en period av lite stökigare börs och hög osäkerhet ser vi en ganska bred avyttring bland mer spetsiga teman, och ofta i fonder där avgifterna dessutom sticker ut som relativt höga. Samtidigt har ränteosäkerheten skjutit i höjden på sistone. När räntorna stiger faller obligationspriserna, vilket sannolikt har fått privatspararna att minska sin exponering mot räntemarknaden. Noterbart är också att trenden från i augusti håller i sig: spararna överger inte tekniksektorn, men de fortsätter att välja bort dyrare, aktiva alternativ till förmån för breda och billiga teknikindexfonder”, säger Carl-Henrik Söderberg, sparekonom på Nordnet, i ett pressmeddelande.

”En slutsats man kan göra är att månadssparandet verkar rulla på med hög disciplin. Spararna håller stadigt i sina billiga global- och Sverigefonder, fyller på innehaven och verkar istället göra omallokeringar i andra delar av portföljen”.

Mest handlade fonderna hos Nordnet i september:

ANNONS