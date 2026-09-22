Teknikfonder har gett fantastisk avkastning de senaste åren. Ändå säljer norska småsparare fondandelar för miljardbelopp. En 40-årig sparare har nu flyttat 300 000 norska kronor från teknikfonder.
Norska sparare flyr teknikfonder – trots superavkastningen
Agnor Pettersen har ställt sig samma fråga gång på gång de senaste månaderna: Är det fortfarande tryggt att vara tungt investerad i teknik?
Nu har han agerat.
”Folk verkar vara väldigt nervösa på marknaden. Det är därför jag nu har flyttat 300 000 kronor av mitt pensionssparande från teknikfonder”, säger Pettersen till norska Dagens Næringsliv.
Agnor är långt ifrån ensam. Enligt siffror från norska Fondföreningen har privatkunder i Norge hittills i år sålt andelar i DNB Technology för omkring 1,5 miljarder norska kronor.
Detta sker trots att fonden har stigit runt 106 procent på tre år och 25 procent på ett år.
Varningen: aktierna är högt värderade
Oron handlar framför allt om värderingarna efter flera år av kraftig uppgång – inte minst driven av AI.
Audun Wickstrand Iversen, förvaltare för DNB Disruptive Opportunities, menar att aktierna är högt värderade och att risken för ett bakslag har ökat.
”Nu är aktierna högt prissatta, och risken för ett bakslag är högre. Vid någon tidpunkt måste det ske en korrigering”, säger han till tidningen.
Men Iversen tror inte att den stora kraschen är nära. Han pekar på att varningar om en förestående kollaps har återkommit regelbundet under de senaste fem-sex åren.
I början av veckan fick den senare hållningen stöd av börsen. Nasdaq steg 2,3 procent och nådde en ny rekordnivå där just AI- och halvledaraktier ledde uppgången, rapporterar Reuters.
Tekniken finns redan i indexfonderna
En annan faktor bakom den norska teknikoron är att investerare kan ha betydligt större teknikexponering än de själva tror.
Robert Næss, investeringsdirektör på Nordea, är betydligt mer försiktig än Iversen. Problemet är att tekniken redan väger tungt i vanliga globala indexfonder, menar han.
”Jag skulle inte välja en teknikfond nu”, säger han till Dagens Næringsliv.
I DNB Global Indeks stod de tio största innehaven för 27,4 procent av fonden. Bland de största finns Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon och Alphabet.
Det innebär att den som både äger ett globalt index och en ren teknikfond kan få en betydande överlappning.
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