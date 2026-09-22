Norska sparare flyr teknikfonder – trots superavkastningen

”Folk verkar vara väldigt nervösa på marknaden. Det är därför jag nu har flyttat 300 000 kronor av mitt pensionssparande från teknikfonder”, säger Pettersen till norska Dagens Næringsliv.

Agnor är långt ifrån ensam. Enligt siffror från norska Fondföreningen har privatkunder i Norge hittills i år sålt andelar i DNB Technology för omkring 1,5 miljarder norska kronor.

Detta sker trots att fonden har stigit runt 106 procent på tre år och 25 procent på ett år.

Varningen: aktierna är högt värderade

Oron handlar framför allt om värderingarna efter flera år av kraftig uppgång – inte minst driven av AI.

Audun Wickstrand Iversen, förvaltare för DNB Disruptive Opportunities, menar att aktierna är högt värderade och att risken för ett bakslag har ökat.

”Nu är aktierna högt prissatta, och risken för ett bakslag är högre. Vid någon tidpunkt måste det ske en korrigering”, säger han till tidningen.

Men Iversen tror inte att den stora kraschen är nära. Han pekar på att varningar om en förestående kollaps har återkommit regelbundet under de senaste fem-sex åren.

I början av veckan fick den senare hållningen stöd av börsen. Nasdaq steg 2,3 procent och nådde en ny rekordnivå där just AI- och halvledaraktier ledde uppgången, rapporterar Reuters.