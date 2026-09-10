Nytt rekord: Svenskarna har över 10 200 miljarder i fonder

”Fonder lockade spararna även under augusti. I första hand gjordes insättningar i aktiefonder och i synnerhet föll spararnas val på globalfonder”, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening, i ett pressmeddelande.

Aktiefonder dominerar stort i portföljen

Anmärkningsvärt är att hela 7 067 miljarder (motsvarande 69 procent) av den samlade fondförmögenheten på drygt 10 200 miljarder kronor är placerade i aktiefonder.

I augusti steg värdet på Stockholmsbörsen med närmare 2 procent (inklusive utdelningar) och aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 7,2 miljarder kronor.

Klart störst nettoinsättningar gjordes i globalfonder följt av branschfonder och Sverigefonder.

Däremot gjordes under månaden nettouttag från Asienfonder, Nordenfonder och Nordamerikafonder.

Sedan årsskiftet uppvisar globalfonder, Sverigefonder och tillväxtmarknadsfonder störst nettoinsättningar, medan betydande nettoutflöden noterats för branschfonder och Nordamerikafonder.

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