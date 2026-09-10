Vid augusti månads slut noterades ett nytt rekord, 10 214 miljarder kronor, i det svenska fondsparandet, enligt ny statistik.
Nytt rekord: Svenskarna har över 10 200 miljarder i fonder
Så stor är nu den samlade fondförmögenheten bland svenskarna och bara i augusti uppgick nysparandet i fonder i landet till 14,1 miljarder kronor.
Det är fortsatt aktiefonder och räntefonder som lockar mest när den totala fondförmögenheten under månaden ökade med 260 miljarder kronor till en ny historisk nivå.
”Fonder lockade spararna även under augusti. I första hand gjordes insättningar i aktiefonder och i synnerhet föll spararnas val på globalfonder”, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening, i ett pressmeddelande.
Aktiefonder dominerar stort i portföljen
Anmärkningsvärt är att hela 7 067 miljarder (motsvarande 69 procent) av den samlade fondförmögenheten på drygt 10 200 miljarder kronor är placerade i aktiefonder.
I augusti steg värdet på Stockholmsbörsen med närmare 2 procent (inklusive utdelningar) och aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 7,2 miljarder kronor.
Klart störst nettoinsättningar gjordes i globalfonder följt av branschfonder och Sverigefonder.
Däremot gjordes under månaden nettouttag från Asienfonder, Nordenfonder och Nordamerikafonder.
Sedan årsskiftet uppvisar globalfonder, Sverigefonder och tillväxtmarknadsfonder störst nettoinsättningar, medan betydande nettoutflöden noterats för branschfonder och Nordamerikafonder.
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Fler siffror om det svenska fondsparandet
Tilläggas kan att i augusti hade långa räntefonder ett nettoinflöde på totalt 5,4 miljarder kronor, av vilket företagsobligationsfonder utgjorde 0,9 miljarder.
Hittills i år uppvisar långa räntefonder ett sammanlagt nysparande på 55,9 miljarder kronor och av detta har 17,7 miljarder placerats i företagsobligationsfonder.
Inom premiepensionssystemet gjordes det under månaden nettouttag, i form av pensionsutbetalningar, på 3,7 miljarder kronor.
Exkluderas detta flöde uppgick nysparandet i fonder till 17,9 miljarder i augusti.
Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till närmare 110 miljarder kronor.
Exklusive premiepensionen uppvisar fonder ett nysparande på drygt 130 miljarder så här långt under 2026.
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