Träkrisen slår mot Norge – Sverige känner av smällen

Byggkrisen slår mot jobben

Bakom utvecklingen finns framför allt den svaga bostadsmarknaden. Även efterfrågan inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad har varit pressad, något som har satt ytterligare press på priser och lönsamhet.

Framtre är heller inte ensamt. Den norska träindustrikoncernen Moelven har stängt ett sågverk i norska Løten, medan andra aktörer har dragit ned på personal och kapacitet.

Totalt har sysselsättningen inom norsk trä- och trävaruindustri minskat med motsvarande drygt 1 000 heltidsjobb sedan 2024. Minskningen motsvarar 404 heltidsjobb bland medlemmarna i Treindustrien och ytterligare 607 inom tillverkning av träprodukter, enligt Dagens Næringsliv.

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Samma problem i Sverige

Utvecklingen är inte unik för Norge. Även den svenska träindustrin har kämpat med låg efterfrågan och en svag byggmarknad.

Branschorganisationen Svenskt Trä uppger att leveranserna av trävaror i Sverige under de senaste två åren varit de lägsta på 25 år. Under de två första månaderna 2026 minskade produktionen av trävaror med 14 procent jämfört med samma period 2024.

Enligt Christian Nielsen, marknadsanalytiker för trävaror på Skogsindustrierna, är lågkonjunkturen i byggsektorn en tydlig förklaring bakom utvecklingen.

”Den utdragna lågkonjunkturen i byggsektorn märks tydligt även i trävaruproduktionen, och det är inte bara Sverige som väntar på en vändning. Byggandet går trögt även i övriga Europa och i USA”, sa han tidigare i år.

Ett färskt exempel är den svenska skogsindustrikoncern Holmen som i slutet av augusti meddelade att produktionen vid Linghems sågverk ska dras ned kraftigt. Produktionen minskar från 72 000 till omkring 26 000 kubikmeter och cirka 18 medarbetare varslas.

Enligt Holmen är konjunkturen för trävaror den svagaste på 30 år – med svag efterfrågan, höga timmerpriser och stigande kostnader, rapporterar SVT.

Även den svenska byggmodultillverkaren Moelven Byggmodul har drabbats. I september varslade bolaget 80 medarbetare i Sverige. 65 av dem finns vid fabriken i Säffle där en av två produktionslinjer ska stoppas på grund av låg efterfrågan. Bolaget pekar särskilt på den svaga bostadsmarknaden och beskriver byggmarknaden som svag sedan början av 2023.

Även de svenska börsnoterade träbolagen har fått känna av läget.

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Setra gick med 622 miljoner i förlust

Den svenska träindustrikoncernen Setra redovisade ett rörelseresultat på minus 622 miljoner kronor för 2025, jämfört med minus 216 miljoner året före. Bolaget beskrev marknaden för den trämekaniska industrin som svår med en prisrelation mellan färdigvaror och råvara som inte ger tillräcklig lönsamhet på lång sikt.

Den svaga byggkonjunkturen har dessutom minskat efterfrågan på bland annat korslimmat trä och träkomponenter. Setra genomförde därför produktionsanpassningar vid flera sågverk, enligt bolaget.

Bostadsbyggandet har börjat återhämta sig

Det finns dock tecken på att den svenska byggmarknaden är på väg att stabiliseras.

Statistikmyndigheten SCB uppger att cirka 15 350 nya bostadslägenheter påbörjades under första halvåret 2026. Det är 8 procent fler än under samma period 2025.

Boverket räknar samtidigt med att omkring 32 300 bostäder påbörjas under hela 2026. Prognosen ligger på cirka 34 800 under 2027 och 34 000 under 2028.

Myndigheten konstaterar dock att marknadsläget för bostadsbyggandet fortfarande är utmanande.

Läs mer: Lista: Svenska skogsbolag som tjänar på energikrisen

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