Tre av de största aktiva Sverigefonderna misstänks vara dolda indexfonder

Samma avkastning som indexfonden

Nyckeltalen säger inget om hur fonderna har gått. Så nästa fråga är om de dyra fonderna åtminstone har slagit index.

Svaret finns i Swedbank Roburs egen fondlista, per den 14 september. Folksam LO Sverige, med 69 miljarder kronor i förvaltat kapital och 0,40 procent i förvaltningsavgift, har gett 28,51 procent på fem år och 164,03 procent på tio år.

Roburs egen indexfond Access Sverige, som följer samma jämförelseindex och tar 0,20 procent i förvaltningsavgift, har gett 30,06 respektive 164,83 procent under samma perioder.

Spararna har alltså fått indexfondens avkastning till dubbla priset. Robur skriver det själv i fondbeskrivningen. ”Fonden förvaltas med ett relativt lågt risktagande i förhållande till sitt jämförelseindex och skillnaden i avkastning mellan fonden och jämförelseindex blir därmed begränsad.”

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Fonden vänder sig enligt samma beskrivning främst till avtalspension och premiepension, vilket betyder att många LO-medlemmar har den utan att ha valt den.

Aktiv nog att förlora mot index

Roburs egen Sverigefond är ett värre fall. Fonden förvaltar 60 miljarder kronor, tar 1,25 procent i förvaltningsavgift och har gett 16,72 procent på fem år.

Indexfonden Access Sverige har gett 30,06 procent. På tio år är gapet 44 procentenheter, 120,41 procent mot 164,83. Morningstar ger fonden en stjärna av fem.

Fonden är med andra ord aktiv nog att förlora mot index, men inte aktiv nog att klara branschens egen gräns för aktiv förvaltning. Swedbank Robur säger till Privata Affärer att fonden är aktivt förvaltad men att ”risktagandet är relativt lågt i förhållande till jämförelseindexet”.

Nordea Swedish Stars kostar 1,40 procent om året och förvaltar 14 miljarder kronor. Enligt Nordeas egen fondsida har fonden gett 37,84 procent på tre år medan jämförelseindexet OMX Stockholm Benchmark Cap ESG gått 53,39 procent. Det senaste året är gapet 16,80 mot 21,09 procent.

Nordea uppger för Privata Affärer att strategin siktar på 3 till 5 procent i aktiv risk och att den under en period legat något under intervallet.

På Nordeas egen fondsida ligger måttet på 3,8 procent mätt över tre år, men 2,8 procent på två år enligt kartläggningen.

Nästan en miljard kronor om året

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Räknat på förvaltat kapital drar Folksam LO Sverige in cirka 280 miljoner kronor om året i avgifter, Swedbank Robur Sverige cirka 750 miljoner och Nordea Swedish Stars cirka 196 miljoner.

Tillsammans drygt 1,2 miljarder kronor. Med indexfondens 0,20 procent hade spararna betalat 290 miljoner. Mellanskillnaden är drygt 900 miljoner kronor varje år.

För den enskilda spararen blir räkningen lika tydlig

Den som sätter in 100 000 kronor och får 7 procent om året före avgifter har efter 20 år 373 000 kronor i en fond som kostar 0,20 procent. I en fond som kostar 1,40 procent stannar beloppet på 297 000 kronor. Skillnaden är 75 000 kronor på en enda insättning.

Finansinspektionen har tidigare räknat ut att en procentenhets skillnad i avgift kostar 229 000 kronor på 30 år vid ett månadssparande på 2 000 kronor.

Lagen som skulle stoppa fällan

Dolda indexfonder är ingen ny fråga. Redan 2014 anmälde Aktiespararna Swedbank Robur till Allmänna reklamationsnämnden för fonderna Allemansfond Komplett och Kapitalinvest, som marknadsförts som aktiva.

Nämnden valde att inte pröva ärendet, men Roburs dåvarande vd Tomas Hedberg hade i ett brev skrivit att en del större fonder fått kritik för att de ”under långa tider legat för nära sina index”.

Sedan den 1 januari 2020 kräver lagen om aktivitetsgrad att fondbolagen redovisar aktiv risk för de senaste tio åren i informationsbroschyr, årsberättelse och på webben. Finansinspektionen konstaterade 2021 att läget blivit bättre.

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”Men det finns fortfarande vissa fonder som kan vara dolda indexfonder”, sade Catrin Hådén, biträdande avdelningschef på FI. Fonden SVT då pekade ut, AMF Aktiefond Sverige, låg på knappt 2 i aktiv risk.

I dag ligger den på 3,1.

Så kollar du din egen fond

Öppna fondens årsberättelse eller informationsbroschyr och leta efter avsnittet om aktivitetsgrad. Ligger aktiv risk under 3 procent och aktiv andel under 60 procent betalar du sannolikt aktivt pris för passiv förvaltning.

Jämför sedan avkastningen efter avgifter mot fondens jämförelseindex över fem år. En fond som förlorar mot index utan att ens försöka avvika från det ger inget som en indexfond för 0,20 procent inte ger billigare. Det gäller de flesta, 83 procent av aktiva fonder underpresterar index.

”Håll koll på vad du betalar i fondavgift. Det är särskilt viktigt i ett långsiktigt sparande”, påpekar FI:s konsumentskyddsekonom Moa Langemark.