Frida Bratt: Svårt att syna fondbluffen – spararna förlorare

Brister i redovisningen av aktiv andel

För att få en fullständig bild behöver man även titta på nyckeltalet aktiv andel, vilket visar hur mycket fondens innehav avviker från indexet. Här finns det inga lagkrav alls på publicering.

Många bolag redovisar måttet ändå men spararen måste ofta tröska igenom flera dokument. Vissa aktörer väljer att helt avstå.

”Bland de större fondbolagen är Länsförsäkringar ett undantag. Bolaget undviker att redovisa den aktiva andelen i sina fonder helt och hållet. Det är under all kritik”, skriver Bratt.

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Kräver enklare och tydligare begrepp

Ett stort hinder är att måtten är abstrakta och upplevs som krångliga för allmänheten. Begreppet aktiv risk borde exempelvis byta namn till det mer begripliga aktivitetsnivå.

Nätmäklare som Avanza och Nordnet pekar på att kundefterfrågan är låg gällande dessa nyckeltal. Detta beror sannolikt på en utbredd okunskap om att måtten över huvud taget existerar.

Det krävs en tydligare lagstiftning kring var och hur nyckeltalen ska publiceras. Skarpare krav och bättre synlighet hos mäklarna behövs för att underlätta för spararna, anser Privata Affärers fondexpert Frida Bratt.

”Det finns definitivt mer som både lagstiftare och bransch kan göra för att underlätta för spararna att undvika fondminor och betala höga avgifter för något de inte får.”

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