Att betala dyra avgifter för en aktivt förvaltad fond som i själva verket följer sitt jämförelseindex är en ren förlustaffär för spararna, skriver fondproffset Frida Bratt.
Frida Bratt: Svårt att syna fondbluffen – spararna förlorare
Trots att det finns nyckeltal för att avslöja de dolda indexfonderna är kunskapen låg och vägen till informationen snårig. Fondbranschen och politikerna måste kliva fram och ta sitt ansvar, anser Frida Bratt, ekonomijournalist och tidigare bland annat sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
Sifferdjungel och vaga lagkrav ställer till det
För att bedöma hur aktiv en fond faktiskt är används nyckeltalet aktiv risk. Lagen kräver att fondbolagen ska lämna denna information på sina hemsidor. Formuleringen är dock vag vilket gör att transparensen varierar kraftigt mellan olika aktörer, konstaterar Frida Bratt i en artikel på Privata Affärer.
Aktörer som Carnegie och Swedbank Robur redovisar måttet direkt på sina fondsidor. Hos andra bolag krävs det ett omfattande letande. Nordea samlar till exempel halvårsredogörelser för samtliga fonder i ett enda dokument vilket leder till ett tidsödande scrollande för den som vill jämföra.
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Brister i redovisningen av aktiv andel
För att få en fullständig bild behöver man även titta på nyckeltalet aktiv andel, vilket visar hur mycket fondens innehav avviker från indexet. Här finns det inga lagkrav alls på publicering.
Många bolag redovisar måttet ändå men spararen måste ofta tröska igenom flera dokument. Vissa aktörer väljer att helt avstå.
”Bland de större fondbolagen är Länsförsäkringar ett undantag. Bolaget undviker att redovisa den aktiva andelen i sina fonder helt och hållet. Det är under all kritik”, skriver Bratt.
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Kräver enklare och tydligare begrepp
Ett stort hinder är att måtten är abstrakta och upplevs som krångliga för allmänheten. Begreppet aktiv risk borde exempelvis byta namn till det mer begripliga aktivitetsnivå.
Nätmäklare som Avanza och Nordnet pekar på att kundefterfrågan är låg gällande dessa nyckeltal. Detta beror sannolikt på en utbredd okunskap om att måtten över huvud taget existerar.
Det krävs en tydligare lagstiftning kring var och hur nyckeltalen ska publiceras. Skarpare krav och bättre synlighet hos mäklarna behövs för att underlätta för spararna, anser Privata Affärers fondexpert Frida Bratt.
”Det finns definitivt mer som både lagstiftare och bransch kan göra för att underlätta för spararna att undvika fondminor och betala höga avgifter för något de inte får.”
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