Nästan en halv miljon pensionssparare berörs när teknikfonderna i premiepensionen görs om. Avgifterna pressas och fondutbudet ska kvalitetssäkras – men för spararna finns också flera saker att se upp med.
Nu förändras dina teknikfonder i PPM – här är fällorna
Har du en teknikfond i premiepensionen? Då kan dina valmöjligheter snart förändras.
Fondtorgsnämnden har valt ut åtta teknikfonder som får avtal på det upphandlade fondtorget. Totalt berörs omkring 480 000 sparare och 180 miljarder kronor.
Tre nya förvaltare släpps in: Goldman Sachs, Janus Henderson och Schroders.
Samtidigt får bland andra DNB Teknologi lämna fondtorget.
Detta enligt ett pressmeddelande från Fondtorgsnämnden.
Din fond kan försvinna
DNB Teknologi är ett tydligt exempel. Fonden får inget nytt avtal trots en stark historisk utveckling.
Även BlackRock World Technology, Franklin Technology Fund, Pictet Digital och abrdn Global Innovation Equity får lämna.
Det betyder inte att det är något fel på fonderna. Upphandlingen bygger på flera kriterier, bland annat kvalitet, kostnadseffektivitet och hållbarhet.
Men det innebär att en fond du själv valt kan försvinna.
Gör du inget bestämmer systemet
Har du pengar i en fond som avregistreras försvinner inte kapitalet.
Du får möjlighet att välja en annan fond. Men om du inte gör något flyttas pengarna automatiskt till en likvärdig fond som fått avtal.
Det kan vara bekvämt – men innebär också att du kan hamna i en fond du inte själv har valt.
Lägre avgift är ingen garanti
En central del av upphandlingen är att pressa fondavgifterna.
Fondtorgsnämndens ordförande Mats Dillén beskriver resultatet som ett ”kvalitetssäkrat utbud av teknologifonder, samtidigt som avgifterna sänks kraftigt”.
Lägre avgifter är positivt för ett långsiktigt pensionssparande. Men en billigare fond är inte automatiskt en bättre investering.
Det visar också en färsk sammanställning från Placera. Teknikfonderna på PPM har gått starkt de senaste åren – 32,2 procent per år i snitt under en treårsperiod – men jämförelseindex steg samtidigt 38,2 procent per år. Bara en av de nio befintliga fonderna slog index.
Det är en viktig påminnelse: stark avkastning är inte samma sak som att slå marknaden.
Mindre valfrihet
Att du nu får mindre valfrihet kanske är den största förändringen.
Fondtorgsnämnden ska nu bestämma vilka fonder som får finnas på det upphandlade fondtorget. Du får därmed ett mer begränsat utbud – även om det samtidigt ska vara mer kvalitetssäkrat.
Och teknikfonder innebär fortfarande hög risk. Exponering mot exempelvis AI, halvledare och amerikanska teknikbolag kan ge hög avkastning när sektorn går starkt, men också stora svängningar.
Läs mer: 300 000 svenskar kan jubla – fonden har rusat 35 procent