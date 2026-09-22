Nu förändras dina teknikfonder i PPM – här är fällorna

Gör du inget bestämmer systemet

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Har du pengar i en fond som avregistreras försvinner inte kapitalet.

Du får möjlighet att välja en annan fond. Men om du inte gör något flyttas pengarna automatiskt till en likvärdig fond som fått avtal.

Det kan vara bekvämt – men innebär också att du kan hamna i en fond du inte själv har valt.

Lägre avgift är ingen garanti

En central del av upphandlingen är att pressa fondavgifterna.

Fondtorgsnämndens ordförande Mats Dillén beskriver resultatet som ett ”kvalitetssäkrat utbud av teknologifonder, samtidigt som avgifterna sänks kraftigt”.

Lägre avgifter är positivt för ett långsiktigt pensionssparande. Men en billigare fond är inte automatiskt en bättre investering.

Det visar också en färsk sammanställning från Placera. Teknikfonderna på PPM har gått starkt de senaste åren – 32,2 procent per år i snitt under en treårsperiod – men jämförelseindex steg samtidigt 38,2 procent per år. Bara en av de nio befintliga fonderna slog index.

Det är en viktig påminnelse: stark avkastning är inte samma sak som att slå marknaden.

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Mindre valfrihet

Att du nu får mindre valfrihet kanske är den största förändringen.

Fondtorgsnämnden ska nu bestämma vilka fonder som får finnas på det upphandlade fondtorget. Du får därmed ett mer begränsat utbud – även om det samtidigt ska vara mer kvalitetssäkrat.

Och teknikfonder innebär fortfarande hög risk. Exponering mot exempelvis AI, halvledare och amerikanska teknikbolag kan ge hög avkastning när sektorn går starkt, men också stora svängningar.

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