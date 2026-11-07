24 månader i rad har Kina nettoköpt guld och nu ökar inköpen i spåren av att guldpriset sjunker och man vill öka sin guldreserv.
Kina fortsätter köpa guld: Har ökat 24 månader i rad
Guldpriset har dippat på sistone, vilket fått flera av världens centralbanker att utnyttja läget och öka sina guldreserver.
Under tredje kvartalet i år köpte centralbanker 321 ton guld, enligt siffror från World Gold Council, WGC.
Det innebär att centralbankernas köp ökat med 42 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Det ligger även betydligt över femårsgenomsnittet på 227 ton per kvartal.
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”Fortsatt mycket angelägna”
”Centralbankerna är fortsatt mycket angelägna om att lägga guld till sina valutareserver”, konstaterar John Reade, chefsstrateg för marknadsfrågor hos WGC, hos tyska Handelsblatt.
Tidpunkten är naturligtvis gynnsam. Efter att guldpriset i januari klättrade till en rekordnivå över 5 400 dollar per troy-uns, cirka 31,1 gram, har det därefter varit föremål för en betydande priskorrigering.
Vid nuvarande nivå på cirka 3 900 dollar är guldpriset nästan 28 procent lägre än på sin högsta nivå.
”Centralbankerna utnyttjar för närvarande de lägre priserna till att utöka sina guldinköp”, konstaterar John Reade mycket riktigt.
Kina fortsätter köpa mest
Kinas centralbank är, liksom tidigare, den största köparen och förvärvade mer än 63 ton tredje kvartalet.
Sedan följer Polen, vars centralbank köpt på sig 40 ton guld. Dessutom har centralbankerna i Kazakstan och Uzbekistan utmärkt sig genom att köpa 14 ton guld vardera.
Under den senaste månaden, oktober, köpte Kina enligt officiell statistik 25,8 ton guld, skriver Bloomberg.
Det innebär att Kina utnyttjat fallande priser till att under 2026 års tio första månader utöka sitt innehav av guld med totalt 129 ton.
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Största nedgången sedan 2008
Guldpriset nådde i förra månaden sin lägsta nivå på ett år och noterade den största nedgången för en oktobermånad sedan den globala finanskrisen 2008.
Priset har återhämtat sig sedan det amerikanska mellanårsvalet tidigare i veckan, men ligger fortfarande mer än en femtedel lägre än när Rysslands krig mot Ukraina inleddes i slutet av februari 2022.
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Får kineserna att köpa guld
Högre energipriser har drivit på inflationen och lett till en stramare penningpolitik, vilket vanligtvis utgör en motvind för guld – en tillgång som inte ger någon löpande avkastning.
Den kinesiska centralbankens innehav påverkar kinesiska hushålls köpmönster, enligt Bloomberg som skriver att många köpte guld i oktober till ett pris kring 4 000 dollar per uns.
Kinesernas investeringar i guld kommer med en förväntan om att centralbankens inköp ska bidra till att stötta priserna på lång sikt.
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