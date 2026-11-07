Kina fortsätter köpa guld: Har ökat 24 månader i rad

Kina fortsätter köpa mest

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Kinas centralbank är, liksom tidigare, den största köparen och förvärvade mer än 63 ton tredje kvartalet.

Sedan följer Polen, vars centralbank köpt på sig 40 ton guld. Dessutom har centralbankerna i Kazakstan och Uzbekistan utmärkt sig genom att köpa 14 ton guld vardera.

Under den senaste månaden, oktober, köpte Kina enligt officiell statistik 25,8 ton guld, skriver Bloomberg.

Det innebär att Kina utnyttjat fallande priser till att under 2026 års tio första månader utöka sitt innehav av guld med totalt 129 ton.

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Största nedgången sedan 2008

Guldpriset nådde i förra månaden sin lägsta nivå på ett år och noterade den största nedgången för en oktobermånad sedan den globala finanskrisen 2008.

Priset har återhämtat sig sedan det amerikanska mellanårsvalet tidigare i veckan, men ligger fortfarande mer än en femtedel lägre än när Rysslands krig mot Ukraina inleddes i slutet av februari 2022.

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Guldpriset har dippat under 2026 och Kina har utnyttjat läget genom stora köp av guld, något som fått även kineser att privat satsa på guld. (Foto: Anders Wiklund /TT)

Får kineserna att köpa guld

Högre energipriser har drivit på inflationen och lett till en stramare penningpolitik, vilket vanligtvis utgör en motvind för guld – en tillgång som inte ger någon löpande avkastning.

Den kinesiska centralbankens innehav påverkar kinesiska hushålls köpmönster, enligt Bloomberg som skriver att många köpte guld i oktober till ett pris kring 4 000 dollar per uns.

Kinesernas investeringar i guld kommer med en förväntan om att centralbankens inköp ska bidra till att stötta priserna på lång sikt.

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