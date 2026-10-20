Efter miljonstölden: Här grips tjuven på Arlanda

Där kom mannen gående, på väg mot flyget till Tallinn i Estland med inte mindre än 40 kilo relativt dyra kläder som bagage.

Längre än så kom varken mannen eller kläderna. I stället greps han av polisen på flygplatsen.

Nu är han åtalad av vice chefsåklagare Karin Everitt för grovt utförselhäleri, en något styltig brottsrubricering som alltså handlar om att han var på väg att smuggla ut hundratals plagg för flera hundra tusen kronor.

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På fri fot på Arlanda, men snart gripen av polisen. I väskor och ryggsäckar delar av stöldgodset från miljonstölden mot Naturkompaniet. (Foto: Polisens förundersökning)

Tredje fortfarande på fri fot

En annan man är frihetsberövad som misstänkt för grov stöld. Den tredje som åklagaren misstänker vara delaktig i stölden är ännu på fri fot, men häktad i sin utevaro.

De tre är innertrion i den game plan som handlar om inbrott och stöld hos Naturkompaniet i Örnsköldsvik 19 augusti, en stöld där tjuvarna kom över 668 plagg – exklusiva jackor, tröjor och byxor till ett sammanlagt värde av nästan 1,6 miljoner kronor, skriver ÖA.

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