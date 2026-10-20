Först gjorde männen en miljonstöld mot Naturkompaniet. Sedan greps en av dem på Arlanda – med delar av stöldgodset.
Efter miljonstölden: Här grips tjuven på Arlanda
Så långt kunde man tycka att det gått bra – även om brottet känns lite grann Jönssonligan, som för övrigt också tog den flyktvägen en gång. Arlanda, alltså.
Där kom mannen gående, på väg mot flyget till Tallinn i Estland med inte mindre än 40 kilo relativt dyra kläder som bagage.
Längre än så kom varken mannen eller kläderna. I stället greps han av polisen på flygplatsen.
Nu är han åtalad av vice chefsåklagare Karin Everitt för grovt utförselhäleri, en något styltig brottsrubricering som alltså handlar om att han var på väg att smuggla ut hundratals plagg för flera hundra tusen kronor.
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Tredje fortfarande på fri fot
En annan man är frihetsberövad som misstänkt för grov stöld. Den tredje som åklagaren misstänker vara delaktig i stölden är ännu på fri fot, men häktad i sin utevaro.
De tre är innertrion i den game plan som handlar om inbrott och stöld hos Naturkompaniet i Örnsköldsvik 19 augusti, en stöld där tjuvarna kom över 668 plagg – exklusiva jackor, tröjor och byxor till ett sammanlagt värde av nästan 1,6 miljoner kronor, skriver ÖA.
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Förnekar brott – ”ska förklara”
Den man som greps på Arlanda förnekar brott men vidgår händelsen på Arlanda – vad skulle han annars kunna göra? – där han togs med 40 kilo kläder värda 300 000 kronor och knutna till inbrottet hos Naturkompaniet.
Enligt advokat Jonas Vedin ska dock mannen inför rätten ge en förklaring till hur han kunde ha kläderna med sig på Arlanda utan att ha begått något brott.
Den andre frihetsberövade mannen har gjort vad åklagaren kallar ”avgörande medgivanden” men är ännu inte åtalad.
”Jag menar att han inte säger hela sanningen. Det finns en person som fortfarande befinner sig på fri fot, som han inte berättar om”, säger åklagare Everitt hos ÖA.
Däremot har mannen, häktad sedan länge, i förhör berättat om stölden på Naturkompaniet i Örnsköldsvik.
Han och en medbrottsling klättrade upp på taket med hjälp en stege de haft med sig i bilen.
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Sågade hål i taket och gick in
Sedan sågade de ett hål i plåttaket med en tigersåg, stegen firades ner och männen beredde sig tillgång till butiken.
Där ska de ha tillbringat cirka två timmar och sedan tagit varor därifrån i en stor mängd plastsäckar de haft med sig.
Efter inbrottet körde de söderut mot Stockholm, säger mannen som även erkänner att han varit i butiken – med munskydd på – för att inte bli igenkänd eftersom de planerade en stöld.
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