Bra drag internationellt. Minus på hemmaplan. Då skyller Marimekko på svåra tider – och på kvinnorna i Finland.
Skyller på kvinnorna när det går tungt i Finland
”Maris klänning” verkar inte passa längre. För det är, i vart fall ungefär, vad ”Marimekko” betyder.
Officiellt grundat 1951, ett internationellt genomslag 1959 och en rejäl medvind i USA tidigt 1960-talet när presidentfrun Jacqueline Kennedy visade sig i Marimekko-klänningar.
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Börsnoterat efter ägarbyten
Sedan grundaren Armi Ratia gick bort 1979, sålde arvingarna bolaget till sport- och friluftskoncernen Amer 1985.
Amer sålde i sin tur till Kirsti Paakkanens Workidea 1991 och 2007 tog Mika Ihamuotila över som ägare och vd.
I dag är Marimekko börsnoterat, med Ihamuotilas bolag Powerbanks Ventures som störste ägare.
Nu redovisar man ett tredje kvartal för de ikoniska tygerna och mönstren och noterar ömsom vin och ömsom vatten.
Den internationella försäljningen går bra, ökade 16 procent och står nu för drygt halva omsättningen.
Starkt internationellt – tufft hemma
Dagens vd, Tiina Alahuhta, skriver att man går starkt internationellt men att hemmamarknaden i Finland fortsätter att sloka.
De 16 procent man ökade internationellt gav en försäljning där på drygt 27 miljoner euro – men i Finland minskade omsättningen nio procent och stannade vid 25 miljoner euro, rapporterar HBL.
Slår man ihop alla siffrorna och de tre första kvartalen, landar det i en omsättning på drygt 137 miljoner euro, en ökning med blygsamma två procent jämfört med 2025.
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Finländarna extra känsliga?
”Att vår globala omsättning utvecklas så bra i ett krävande globalt marknadsläge visar att vi har ett starkt varumärke och att vårt varumärkesarbete har burit frukt”, skriver Alahuhta i Marimekkos delårsrapport.
Nu konstaterar hon att fjärde kvartalet är viktigt för Marimekko, att man verkar i en ”väldigt volatil omgivning” och att det – av oklar anledning – påverkar kunderna speciellt på hemmaplan.
Tiina Alahuhta hävdar i rapporten att undersökningar visar att speciellt kvinnor köper mindre i specialaffärer under ekonomiskt osäkra tider.
Det märks hos Marimekko, skriver hon, och påpekar att priset på en produkt spelar allt större roll.
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Fler affärer i Asien
Affärernas antal ökade under kvartalet då Marimekko öppnade fyra nya affärer eller shop-in-shop, i Asien. Utöver det öppnade företaget elva mindre shop-in-shop eller pop-up-affärer.
Många av de här öppnades på nya marknader i Indonesien och på Filippinerna, påpekar HBL.
På hemmamarknaden har marknaden fortsatt att vara priskänslig och kampanjdriven, påpekar Alahuhta hos Placera.
När Finlands ekonomiska tillväxt tar fart hoppas Marimekko dra nytta av det på konsumentmarknaden
I Sverige kan man kanske åka lite snålskjuts på den PR Axel Åhman i Kaj skapa under förra årets ”Bara bada bastu”-feber i Melodifestivalen.
Åhman fick mycket beröm från sina raka Marimekko-jeans i sociala medier, en unisex-modell för runt 2 000 kronor, rapporterar Femina.
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