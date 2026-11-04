Skyller på kvinnorna när det går tungt i Finland

Starkt internationellt – tufft hemma

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Dagens vd, Tiina Alahuhta, skriver att man går starkt internationellt men att hemmamarknaden i Finland fortsätter att sloka.

De 16 procent man ökade internationellt gav en försäljning där på drygt 27 miljoner euro – men i Finland minskade omsättningen nio procent och stannade vid 25 miljoner euro, rapporterar HBL.

Slår man ihop alla siffrorna och de tre första kvartalen, landar det i en omsättning på drygt 137 miljoner euro, en ökning med blygsamma två procent jämfört med 2025.

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Finländarna extra känsliga?

”Att vår globala omsättning utvecklas så bra i ett krävande globalt marknadsläge visar att vi har ett starkt varumärke och att vårt varumärkesarbete har burit frukt”, skriver Alahuhta i Marimekkos delårsrapport.

Nu konstaterar hon att fjärde kvartalet är viktigt för Marimekko, att man verkar i en ”väldigt volatil omgivning” och att det – av oklar anledning – påverkar kunderna speciellt på hemmaplan.

Tiina Alahuhta hävdar i rapporten att undersökningar visar att speciellt kvinnor köper mindre i specialaffärer under ekonomiskt osäkra tider.

Det märks hos Marimekko, skriver hon, och påpekar att priset på en produkt spelar allt större roll.

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Marimekko på Kunstindustrimuseet i Oslo. Varumärket går starkt internationellt men har problem hemma i Finland där försäljningen viker. (Foto: Berit Roald /NTB-TT)

Fler affärer i Asien

Affärernas antal ökade under kvartalet då Marimekko öppnade fyra nya affärer eller shop-in-shop, i Asien. Utöver det öppnade företaget elva mindre shop-in-shop eller pop-up-affärer.

Många av de här öppnades på nya marknader i Indonesien och på Filippinerna, påpekar HBL.

På hemmamarknaden har marknaden fortsatt att vara priskänslig och kampanjdriven, påpekar Alahuhta hos Placera.

När Finlands ekonomiska tillväxt tar fart hoppas Marimekko dra nytta av det på konsumentmarknaden

I Sverige kan man kanske åka lite snålskjuts på den PR Axel Åhman i Kaj skapa under förra årets ”Bara bada bastu”-feber i Melodifestivalen.

Åhman fick mycket beröm från sina raka Marimekko-jeans i sociala medier, en unisex-modell för runt 2 000 kronor, rapporterar Femina.

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