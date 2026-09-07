Inflationen sprider sig över världen – centralbanker tvingas agera

Utvecklas åt fel håll

I Europa ligger naturgaspriserna nu mer än dubbelt så högt som före kriget mot Iran. Samtidigt kostar bensin i USA drygt fyra dollar per gallon, upp från under tre dollar vid årets början.

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Energipriserna är dock inte den enda orsaken till den ökade inflationen.

Kärninflationen, som exkluderar energi och livsmedel, har enligt The Economists beräkningar stigit i den rika världen från 2,7 procent i början av 2026 till 2,9 procent nu.

Även tjänsteinflationen utvecklas åt fel håll. I omkring två tredjedelar av 23 undersökta rika ekonomier har prisökningarna på tjänster accelererat.

Utvecklingen är särskilt viktig eftersom tjänstepriserna i hög grad påverkas av löner och produktivitet.

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Även Sverige kan höja

Samtidigt finns det ännu inga tydliga tecken på att hushåll och marknader kraftigt har höjt sina förväntningar på framtida inflation.

Marknadsbaserade inflationsförväntningar har varit relativt stabila under de senaste veckorna, medan en undersökning från ECB visar att konsumenterna väntar sig lägre inflation det kommande året än tidigare.

Centralbankerna vill ändå undvika att upprepa misstagen från inflationsuppgången 2021–2022. Då kritiserades flera centralbanker för att ha väntat för länge med räntehöjningar.

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En ny global åtstramningscykel kan därför vara på väg att ta form. Flera centralbanker som ännu inte höjt räntorna kan göra det någon gång under året, däribland här i Sverige liksom i Schweiz.

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