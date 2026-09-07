Det är en tydlig trend på flera kontinenter. Inflationen är på väg uppåt, och det tvingar centralbanker att höja räntorna.
Inflationen sprider sig över världen – centralbanker tvingas agera
Efter flera år av fallande inflation börjar prisökningstakten åter stiga i flera av världens rika ekonomier.
Centralbanker har därför åter börjat höja räntorna, samtidigt som risken ökar för att kampen mot inflationen ska bli betydligt längre än väntat.
Utvecklingen innebär ett bakslag för förhoppningarna om en så kallad mjuklandning, där centralbankerna skulle kunna få ned inflationen utan att utlösa en recession.
Har höjt sina räntor
Nya Zeeland höjde räntan den 2 september och har nu stramat åt penningpolitiken tre gånger under året, skriver The Economist.
Även Japan och Sydkorea har höjt sina räntor under sommaren. Europeiska centralbanken väntas också höja sin styrränta den 10 september till 2,5 procent.
På marknaden räknar många dessutom med att Federal Reserve så småningom kommer att följa efter.
Bakom utvecklingen ligger framför allt stigande energipriser. Kriget i Mellanöstern har pressat upp priserna på både olja och naturgas.
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Utvecklas åt fel håll
I Europa ligger naturgaspriserna nu mer än dubbelt så högt som före kriget mot Iran. Samtidigt kostar bensin i USA drygt fyra dollar per gallon, upp från under tre dollar vid årets början.
Energipriserna är dock inte den enda orsaken till den ökade inflationen.
Kärninflationen, som exkluderar energi och livsmedel, har enligt The Economists beräkningar stigit i den rika världen från 2,7 procent i början av 2026 till 2,9 procent nu.
Även tjänsteinflationen utvecklas åt fel håll. I omkring två tredjedelar av 23 undersökta rika ekonomier har prisökningarna på tjänster accelererat.
Utvecklingen är särskilt viktig eftersom tjänstepriserna i hög grad påverkas av löner och produktivitet.
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Även Sverige kan höja
Samtidigt finns det ännu inga tydliga tecken på att hushåll och marknader kraftigt har höjt sina förväntningar på framtida inflation.
Marknadsbaserade inflationsförväntningar har varit relativt stabila under de senaste veckorna, medan en undersökning från ECB visar att konsumenterna väntar sig lägre inflation det kommande året än tidigare.
Centralbankerna vill ändå undvika att upprepa misstagen från inflationsuppgången 2021–2022. Då kritiserades flera centralbanker för att ha väntat för länge med räntehöjningar.
En ny global åtstramningscykel kan därför vara på väg att ta form. Flera centralbanker som ännu inte höjt räntorna kan göra det någon gång under året, däribland här i Sverige liksom i Schweiz.
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