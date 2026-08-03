Guld och koppar? Nej, den senaste exportboom Afrika ser handlar om något helt annat. Nu exporterar man blåbär och apelsiner för högtryck.
Afrikas nya exportboom: Apelsiner slår diamanter
Det handlar om högförädlat jordbruk som i sin tur driver på industrialisering. Nu kan Afrika exportera blåbär och apelsiner, för att ta ett par exempel.
”Det sjuder av aktivitet”, säger Alistair Campbell hos The Economist och visar upp verksamheten på sin blåbärsodling 40 kilometer utanför Harare.
Hundratals arbetar plockar bären från buskar och bär skörden till ett kyllager. Efter sortering flygs bären till östra Asien, där efterfrågan är stor, eller skeppas till Europa för försäljning i livsmedelsbutiker.
”Vi jobbar för högtryck. Vi skulle kunna sälja skörden fem eller sex gånger om”, säger Alistair Campbell.
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Exporten har 40-dubblats
I år räknar Zimbabwe med att exportera 12 000 ton blåbär, 40 gånger mer än 2017, skriver The Economist.
Jämfört med Sverige är det naturligtvis lite. I vårt land växer i snitt 250 000 ton blåbär vilt i skogarna varje år.
Faktum är att blåbärsris täcker 17 procent av Sveriges yta. Däremot plockas endast 2-5 procent av blåbären.
Sammantaget blir det löjligt både att vi inte tar tillvara mer av våra bär och än mer löjligt att importera blåbär till Sverige.
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Högre priser – mer efterfrågan
Andra länder har dock inte våra gynnsamma blåbärs-förhållanden och kan därför med vett och sans ta emot afrikanska blåbär.
För flera afrikanska länder söder om Sahara har högteknologiska jordbruksföretag, minifabriker, blivit en god väg till ett lyft.
”Industrialisering av färskvaror” talar man om och på senare år har afrikanska länder sett en potential här.
Stigande globala priser och efterfrågan på färska råvaror har bidragit. Rapporten ”Africa Agriculture Trade Monitor” visar att frukt och nötter det senaste decenniet blivit Afrikas största jordbruksexport och passerar kakao.
Traditionellt exportgrödor som kakao, bomull, tobak och socker har i stället minskat.
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Fortfarande efter Latinamerika
Trots framgångar ligger Afrika ännu efter Latinamerika som i snitt exporterat jordbruksvaror för 341 miljarder dollar per år 2019-2023 att jämföra med Afrikas 81 miljarder.
Latinamerikanska Peru är för övrigt sedan 2020 världens största exportör av blåbär.
Blåbär är inte det enda exemplet på Afrikas ”industrialisering av färskvaror”. I dag står Kenya och Etiopien för sex respektive två procent av den globala exporten av snittblommor.
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Apelsiner ger mer än diamanter
Vidare har Afrikas export av tropiska frukter, som avokado, mango och ananas, mer än tredubblats det senaste decenniet.
I maj i år gick Sydafrika förbi Spanien som världens största exportör av citrusfrukter – och sedan 2010 har citrusfrukterna varit etta före vinet när det gäller att vara landets mest värdefulla jordbruksexport.
Faktum är att i dag genererar citrusfrukter mer intäkter till Sydafrika än exporten av diamanter.