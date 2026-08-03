Afrikas nya exportboom: Apelsiner slår diamanter

”Det sjuder av aktivitet”, säger Alistair Campbell hos The Economist och visar upp verksamheten på sin blåbärsodling 40 kilometer utanför Harare.

Hundratals arbetar plockar bären från buskar och bär skörden till ett kyllager. Efter sortering flygs bären till östra Asien, där efterfrågan är stor, eller skeppas till Europa för försäljning i livsmedelsbutiker.

”Vi jobbar för högtryck. Vi skulle kunna sälja skörden fem eller sex gånger om”, säger Alistair Campbell.

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Exporten har 40-dubblats

I år räknar Zimbabwe med att exportera 12 000 ton blåbär, 40 gånger mer än 2017, skriver The Economist.

Jämfört med Sverige är det naturligtvis lite. I vårt land växer i snitt 250 000 ton blåbär vilt i skogarna varje år.

Faktum är att blåbärsris täcker 17 procent av Sveriges yta. Däremot plockas endast 2-5 procent av blåbären.

Sammantaget blir det löjligt både att vi inte tar tillvara mer av våra bär och än mer löjligt att importera blåbär till Sverige.

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