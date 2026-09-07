Det var i juli som de avancerade AI-agenterna lyckades smita ur sin egen testmiljö och hackade källkodsplattformen Huging Face.

I flera fall försökte AI-agenterna dölja spåren av sitt uppseendeväckande intrång.

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Ingen människa dirigerade AI-agenterna

Allt enligt den utredning som nu offentliggjorts, berättar bland andra NBC News och konstaterar att det var en samordnad hackerattack från den moderna teknikens skapelser och att AI-agenterna opererade utan mänsklig inblandning.

Det mest skrämmande är ändå ansträngningarna att försöka radera ut spåren av hackerattacken, vilket väcker frågor om hur noggrant AI-företagen övervakar sina tester av de alltmer kraftfulla modellerna.

Konsekvensen kan ge bränsle åt debatten och krav på striktare tillsyn av verksamheterna.

NBC News uppger att det ”en svärm” av AI-agenter som samarbetade massivt i samband med attacken, det rörde sig alltså inte bara om en oseriös AI-modell som spårade ur och som det tidigare påståtts.

OpenAI, som tagit fram en egen rapport, har förklarat att delar av företagets interna system hackades och att försök gjordes från AI-agenterna att fuska på testerna, alternativt att de agerade för att öka sin egen rörelsefrihet.

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