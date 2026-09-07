Offensiv från ståljätten: Gör svensk miljardsatsning

Nu kommer offensiva nyheter från ståljätten som ska investera stort i Avesta jernverk.

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Investerar i två etapper

I första omgången handlar det om motsvarande 330 miljoner kronor i ny utrustning för högnickellegeringar, alltså legeringar med hög nickelhalt.

I nästa steg kommer en större investering än så, vilket gör att den totala investeringen blir närmare 1,7 miljarder kronor.

I den kvartalsrapport för andra kvartalet som inte räckte för att göra den kortsynta marknaden nöjd, konstaterar Outokumpu att resultatförbättringen drevs av Europa men att även verksamheten i Nordamerika utvecklas ”stabilt”.

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