Finska Outokumpu göra en storsatsning i Avesta jernverk. Totalt kan Outokumpu komma att satsa motsvarande närmare 1,7 miljarder kronor.
Offensiv från ståljätten: Gör svensk miljardsatsning
Outokumpu presenterade tidigare sitt resultat för andra kvartalet. Vinsten steg men omsättningen och justerat ebitda-resultat understeg marknadens gissningar.
Nu kommer offensiva nyheter från ståljätten som ska investera stort i Avesta jernverk.
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Investerar i två etapper
I första omgången handlar det om motsvarande 330 miljoner kronor i ny utrustning för högnickellegeringar, alltså legeringar med hög nickelhalt.
I nästa steg kommer en större investering än så, vilket gör att den totala investeringen blir närmare 1,7 miljarder kronor.
I den kvartalsrapport för andra kvartalet som inte räckte för att göra den kortsynta marknaden nöjd, konstaterar Outokumpu att resultatförbättringen drevs av Europa men att även verksamheten i Nordamerika utvecklas ”stabilt”.
Satsningen i Avesta viktig
I Europa är efterfrågan på rostfritt stål i stort sett oförändrad. Bolaget ser ändå ett visst stöd i EU:s koldioxidtull, CBAM, och de nya skydden för stålimport som trädde i kraft 1 juli, skriver Metaller och gruvor.
För svensk del var förstås nyheten kring investeringsprogrammet för stålverket i Avesta den viktiga delen.
Investeringsprogrammets första del är en ny anläggning för elektroslagg-omsmältning.
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Andra etappen ger ny kapacitet
Den andra etappen ska omfatta ny kapacitet för smältning och gjutning. Den ska göra det möjligt att bredda produktionen av avancerade högnickellegeringar.
Det är material som används i miljöer med höga temperaturer, tryck och korrosionsrisker. Exempel är inom energi, kemisk industri och annan avancerad processindustri.
Outokumpu varnar samtidigt för fortsatt osäkerhet kring handelspolitik, tullar och handelskrig, energipriser och konflikterna i Mellanöstern.
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