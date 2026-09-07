Minnesbristen har kallats för ”Ramageddon”. Nu kommer ytterligare indikationer på att vi har sett början av problemen.
Nvidia varnar: Prischocken på minnen har bara börjat
Nvidia varnar för att de kraftigt stigande priserna på datorminnen kommer att fortsätta upp under nästa år.
Den amerikanska chipjätten räknar samtidigt med att de högre kostnaderna kommer att pressa bolagets bruttomarginaler under flera kvartal.
Finanschefen Colette Kress beskrev utvecklingen på Nvidias senaste kvartalsrapport som extrema prisförhållanden på minnesmarknaden.
Beror på AI-boomen
Prisökningarna har överträffat bolagets tidigare prognoser och väntas fortsätta under 2027, skriver Barchart.
Minnesbristen är i stor utsträckning en följd av den kraftiga utbyggnaden av AI-infrastruktur.
AI-servrar kräver stora mängder avancerade minneskretsar, samtidigt som samma tillverkare även producerar minnen för bland annat datorer, mobiltelefoner och spelkonsoler.
Nvidia uppger att bruttomarginalen uppgick till 75 procent under det senaste kvartalet. För innevarande kvartal räknar bolaget med en marginal på 74 procent.
Därefter väntas marginalen sjunka till omkring 71–72 procent innan den stabiliseras på 72–73 procent under räkenskapsåret 2028.
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Står för en stor del av efterfrågan
Enligt Nvidia beror utvecklingen till stor del på stigande minneskostnader. Bolaget har redan genomfört prishöjningar för att föra vidare en del av kostnadsökningarna till kunderna.
Nvidia är samtidigt en av de största aktörerna bakom den ökade efterfrågan. Bolagets inköpsåtaganden till leverantörer uppgick senast till omkring 279 miljarder dollar.
Enligt uppgifter från Tom’s Hardware rör omkring 160 miljarder dollar minnen, även om den uppdelningen inte framgår som en separat post i Nvidias rapportering.
Minnesmarknaden domineras av tre stora tillverkare: Samsung, SK Hynix och Micron. Att bygga ut produktionskapaciteten kräver nya fabriker och tar därför flera år.
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Kan behöva höja priserna igen
Branschuppgifter gör samtidigt gällande att Nvidia har aviserat serverprishöjningar på mer än 15 procent för vissa större kunder, efter en tidigare höjning i juli.
Hur utvecklingen påverkar konsumentprodukter som grafikkort och bärbara datorer är däremot mindre tydligt.
De använder samma övergripande leverantörsbas, men Nvidia har inte sagt att de högre minneskostnaderna direkt kommer att leda till högre konsumentpriser.
Utvecklingen innebär en tydlig skillnad mellan Nvidia och minnestillverkarna. Medan stigande priser pressar Nvidias marginaler gynnar de bolag som producerar minneskretsarna.
Nvidias kommande marginalutfall och utvecklingen för minnespriserna blir därför centrala för bolagets lönsamhet under de närmaste åren.
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