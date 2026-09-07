Nvidia varnar: Prischocken på minnen har bara börjat

Står för en stor del av efterfrågan

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Enligt Nvidia beror utvecklingen till stor del på stigande minneskostnader. Bolaget har redan genomfört prishöjningar för att föra vidare en del av kostnadsökningarna till kunderna.

Nvidia är samtidigt en av de största aktörerna bakom den ökade efterfrågan. Bolagets inköpsåtaganden till leverantörer uppgick senast till omkring 279 miljarder dollar.

Enligt uppgifter från Tom’s Hardware rör omkring 160 miljarder dollar minnen, även om den uppdelningen inte framgår som en separat post i Nvidias rapportering.

Minnesmarknaden domineras av tre stora tillverkare: Samsung, SK Hynix och Micron. Att bygga ut produktionskapaciteten kräver nya fabriker och tar därför flera år.

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Kan behöva höja priserna igen

Branschuppgifter gör samtidigt gällande att Nvidia har aviserat serverprishöjningar på mer än 15 procent för vissa större kunder, efter en tidigare höjning i juli.

Hur utvecklingen påverkar konsumentprodukter som grafikkort och bärbara datorer är däremot mindre tydligt.

De använder samma övergripande leverantörsbas, men Nvidia har inte sagt att de högre minneskostnaderna direkt kommer att leda till högre konsumentpriser.

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Utvecklingen innebär en tydlig skillnad mellan Nvidia och minnestillverkarna. Medan stigande priser pressar Nvidias marginaler gynnar de bolag som producerar minneskretsarna.

Nvidias kommande marginalutfall och utvecklingen för minnespriserna blir därför centrala för bolagets lönsamhet under de närmaste åren.

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