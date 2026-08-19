Nigeriansk startup tar in motsvarande drygt 490 miljoner kronor i kapital och väntas bli störst i Afrika på drönare.
Tar in halv miljard: Blir störst i Afrika på drönare
Det är två unga killar – Nathan Nwachuku, 22, och Maxwell Maduka, 24 – som grundat Abuja-baserade startupen Terra Industries.
Nu har man tagit in totalt 52 miljoner dollar, motsvarande drygt 490 miljoner kronor, och förbereder sig för att öppna en drönarfabrik i Ghana och sitt första internationella kontor i London.
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Blir Afrikas största i branschen
Enligt Terra Industries ska den nya fabriken, Terra Pax-2 öppna fjärde kvartalet i år. Den får en storlek på 3 150 kvadratmeter och väntas bli Afrikas största tillverkare av drönare när den är i drift, enligt Terra Industries.
Så sent som i februari i år meddelade startupen att den skalade upp sin produktion av drönare, övervakningstorn och obemannade markfordon.
Det var efter att man nått en finansieringsnivå på 34 miljoner dollar.
Terra Industries har sin primära fabrik i Abuja och anläggningen i Ghana ska bidra till företagets plan att bredda tillverkningsbasen.
Skyddar redan stora värden
Enligt företagets egna uppgifter användas redan företagets system för att skydda kraftverk, gruvor och annan kritisk infrastruktur värd totalt cirka elva miljarder dollar i ett antal afrikanska länder, refererar Business Insider Africa.
Den senaste kapitalanskaffningen sker samtidigt som afrikanska regeringar och företag söker lokalt tillverkade alternativ inom drönarteknik.
Terra grundas av Nwachuku och Maduka 2024 och har utvecklat autonoma system för luft, mark och vatten.
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Samma investerare nu
Det ytterligare kapitalet man nu samlat, 18 miljoner dollar som ger en total på 52, kommer från de befintliga investerarna 8VC, Silent Ventures, Nova Global, Belief Capital och SV Angel.
Även Norleo Space Investments och Grant Gordon deltog i finansieringsrundan, enligt Terras tillkännagivande.
Företaget kommer att öppna ett kontor i London men behålla tillverkningen i Afrika.
Planen innefattar vidare expansion i Gulfregionen, Sydamerika och Sydasien.
Pax-2 väntas producera upp till 50 000 system per år senast 2028. Denna siffra bygger på fullt utnyttjande av nya fabriken, inte nuvarande produktionstakt, påpekar företaget.