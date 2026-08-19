Tar in halv miljard: Blir störst i Afrika på drönare

Skyddar redan stora värden

Enligt företagets egna uppgifter användas redan företagets system för att skydda kraftverk, gruvor och annan kritisk infrastruktur värd totalt cirka elva miljarder dollar i ett antal afrikanska länder, refererar Business Insider Africa.

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Den senaste kapitalanskaffningen sker samtidigt som afrikanska regeringar och företag söker lokalt tillverkade alternativ inom drönarteknik.

Terra grundas av Nwachuku och Maduka 2024 och har utvecklat autonoma system för luft, mark och vatten.

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Terra Industries, som beskriver sig som startup inom försvarsteknik, visar upp en drönare. Nu tar man in nytt kapital och väntas bli störst i Afrika. (Foto: Pressbild Terra)

Samma investerare nu

Det ytterligare kapitalet man nu samlat, 18 miljoner dollar som ger en total på 52, kommer från de befintliga investerarna 8VC, Silent Ventures, Nova Global, Belief Capital och SV Angel.

Även Norleo Space Investments och Grant Gordon deltog i finansieringsrundan, enligt Terras tillkännagivande.

Företaget kommer att öppna ett kontor i London men behålla tillverkningen i Afrika.

Planen innefattar vidare expansion i Gulfregionen, Sydamerika och Sydasien.

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Pax-2 väntas producera upp till 50 000 system per år senast 2028. Denna siffra bygger på fullt utnyttjande av nya fabriken, inte nuvarande produktionstakt, påpekar företaget.

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