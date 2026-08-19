Nu rustar Ryssland upp – i Afrika

Rysslands ambitioner är att stärka sitt inflytande i hela Nordafrika och Sahel-regionen, genom uppgraderingen och genom omfattande infrastrukturprojekt och utplacering av mer personal.

Sahelregionen är den zon som ligger söder om Sahara och norr om de fuktigare savannerna.

Senegal, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Tchad och Sudan ingår i regionen.

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Vill bygga ryskt inflytande

Rapporter som bygger på amerikanska uppgifter, säger att aktiviteterna är en del i en bredare satsning på ett större ryskt inflytande i regionen.

Den aktuella utbyggnaden koncentreras til sex flygbaser i centrala, södra och östra Libyen, skriver Business Insider.

Underrättelserapporter har noterat ankomsten av avancerad militär utrustning till dessa platser, däribland jaktplan av typen MiG-29, drönare och luftvärnssystem.

Rysk militär personal och tillhörande förband är ”aktivt närvarande” på flygbaserna, där det även pågår omfattande byggnadsarbeten.

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