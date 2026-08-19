Ryssland ökar sin militära närvaro i Libyen. Nu uppgraderas sex flygbaser med stridsflygplan, drönare, luftvärn och personal.
Nu rustar Ryssland upp – i Afrika
Ryssland intensifierar snabbt sina ansträngningar och ökar markant sin militära närvaro i Libyen.
Det sker genom att man utökar verksamheten vid sex strategiska flygbaser. Det handlar om stridsflygplan, drönare och luftvärnssystem vid sidan av rysk personal.
Rysslands ambitioner är att stärka sitt inflytande i hela Nordafrika och Sahel-regionen, genom uppgraderingen och genom omfattande infrastrukturprojekt och utplacering av mer personal.
Sahelregionen är den zon som ligger söder om Sahara och norr om de fuktigare savannerna.
Senegal, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Tchad och Sudan ingår i regionen.
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Vill bygga ryskt inflytande
Rapporter som bygger på amerikanska uppgifter, säger att aktiviteterna är en del i en bredare satsning på ett större ryskt inflytande i regionen.
Den aktuella utbyggnaden koncentreras til sex flygbaser i centrala, södra och östra Libyen, skriver Business Insider.
Underrättelserapporter har noterat ankomsten av avancerad militär utrustning till dessa platser, däribland jaktplan av typen MiG-29, drönare och luftvärnssystem.
Rysk militär personal och tillhörande förband är ”aktivt närvarande” på flygbaserna, där det även pågår omfattande byggnadsarbeten.
Nya hangarer och landningsbanor
De senare handlar om att modernisera anläggningarna och ryska styrkor på plats rustar upp landningsbanor, lagerlokaler och flyghangarer.
Vid flygbasen Al-Khadim har tre nya hangarer och byggnader som misstänks vara avsedda för inkvartering uppförts det senaste året, och planer finns för ett kommunikationstorn och kaserner under 2026.
Antalet anställda ökar också; exempelvis växte den ryska närvaron vid flygbasen Brak Al-Shati från cirka 300 till 450 personer på några månader.
Vissa baser, såsom Maaten Al-Sarra nära gränsen mot Tchad och Sudan, positioneras för att få en större regional betydelse.
Frank Talbot, forskare inom afrikansk säkerhet, har beskrivit denna specifika plats som ett ”potentiellt strategiskt nav för ryska operationer i Sahel”, citerar Business Insider.
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Vill utnyttja Libyens läge
Africa Defense Forum menar att denna utveckling gör det möjligt för Ryssland att utnyttja Libyens strategiska läge för förflyttning av vapen och utrustning över kontinenten.
Samtidigt som Moskva försöker stärka sin logistiska kapacitet genom projekt som de vid hamnen i Tobruk, växer oron för Libyens suveränitet på lång sikt.
USA följer noga hur Ryssland förflyttar vapen och stridande över Afrika. Amerikanska underrättelserapporter har identifierat de sex tidigare nämnda flygbaserna i Libyen.
African Defense Forum påpekade också att en viktig bas nära gränserna till Tchad och Sudan gör det möjligt för Ryssland att ”i tysthet frakta vapen till sudanesiskt eller tchadiskt territorium”.
AP har även rapporterat om hur Rysslands ”leveranser av avancerade vapensystem till konfliktområden i Afrika söder om Sahara” utgör ”en del av Moskvas bredare strävan att utöka sitt inflytande i regionen”.
Satellitbilder har visat hur ryska fartyg lastar av tung utrustning, som stridsvagnar och artilleri, för vidare transport till afrikanska länder.