Priset på koppar når en rekordnivå på LME-börsen, efter en veckolång uppgång som drivs av spekulationer kring tullar och oro över utbudet.
Koppar på rekordnivå – men farhågor för utbudet
Kopparpriset nådde måndag en rekordnivå på LME, London Metal Exchange. Det förlängde en veckolång uppgång som drivits av spekulationer kring amerikanska tullar och en växande oro över det långsiktiga utbudet.
Terminskontraktet för koppar med tre månaders leveranstid, marknadens riktmärke, steg 0,8 procent till 14 533 dollar per ton, och överträffade därmed det tidigare rekordet från januari.
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”Befäster starkt trend”
”Uppgången befäster den starka trenden för industrimetallen, som nådde nya toppnivåer på den amerikanska marknaden förra månaden då aktörer positionerade sig inför ett potentiellt beslut om utökade tullar på koppar”, skriver Mining.
Spekulationerna har lett till stora inflöden av raffinerad koppar till USA. Det har samlat en stor dela v världens tillgängliga lager där och stramat åt utbudet på kort sikt på andra håll.
Även om just denna handelsdrivna obalans visar sig tillfällig, ger ändå mer långsiktig oro kring utbud och efterfrågan, ett mer fundamentalt stöd åt prisnivån.
Efterfrågan stiger – räcker utbudet?
Efterfrågan på koppar väntas öka kraftigt de kommande åren i takt med att AI, datacenter, förnybar energi och elektrifiering kräver större mängder av metallen.
S&P Globals tidigare prognos indikerar att den globala efterfrågan på koppar kommer att öka med 50 procent fram till år 2040.
Samtidigt kämpar några av världens största koppargruvor med att upprätthålla produktionen, vilket väcker frågor om utbudet kan hålla jämna steg med efterfrågan.
Produktionen hittills i år har gett vissa svar på den frågan, skriver Mining. Enligt Jefferies Financial Group noterade kopparproducenter som står för två tredjedelar av det globala utbudet en produktionsminskning med 3,5 procent första halvåret i år.
Svårigheterna att öka utvinningen är det genomgående temat för en ”mycket, mycket stram marknad”, säger Blackrocks Evy Hambro hos Bloomberg.
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Chile sänker prognoserna – igen
Chile, världens största kopparproducent, har stått i centrum för den svagare utvecklingen.
Landet noterade sin lägsta kopparproduktion ett andrakvartal på minst 19 år och har sänkt prognosen för helåret för andra kvartalet i rad.
Uppskattningarna kring ett kopparunderskott varierar både i tidpunkt och omfattning, men enigheten är stor i att det begränsade utbudet kommer att hålla priserna uppe.
Citigroups analytiker Tom Mulqueen spår att kopparpriset kan nå 15 000 dollar per ton före årets slut.
Priserna kan på sikt stiga till cirka 17 000 dollar per ton, menar han, om tillverkningsindustrin återhämtar sig eller om efterfrågan kopplad till energiomställningen, datacenter och strategisk lageruppbyggnad visar sig starkare än väntat.
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