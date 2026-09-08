Koppar på rekordnivå – men farhågor för utbudet

Efterfrågan stiger – räcker utbudet?

Efterfrågan på koppar väntas öka kraftigt de kommande åren i takt med att AI, datacenter, förnybar energi och elektrifiering kräver större mängder av metallen.

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S&P Globals tidigare prognos indikerar att den globala efterfrågan på koppar kommer att öka med 50 procent fram till år 2040.

Samtidigt kämpar några av världens största koppargruvor med att upprätthålla produktionen, vilket väcker frågor om utbudet kan hålla jämna steg med efterfrågan.

Produktionen hittills i år har gett vissa svar på den frågan, skriver Mining. Enligt Jefferies Financial Group noterade kopparproducenter som står för två tredjedelar av det globala utbudet en produktionsminskning med 3,5 procent första halvåret i år.

Svårigheterna att öka utvinningen är det genomgående temat för en ”mycket, mycket stram marknad”, säger Blackrocks Evy Hambro hos Bloomberg.

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Kanada är ett av många länder med ambition att utvinna mer koppar. Priset har nått en rekordnivå och utbudet är mindre än den växande efterfrågan. (Foto: Darryl Dyck /AP-TT)

Chile sänker prognoserna – igen

Chile, världens största kopparproducent, har stått i centrum för den svagare utvecklingen.

Landet noterade sin lägsta kopparproduktion ett andrakvartal på minst 19 år och har sänkt prognosen för helåret för andra kvartalet i rad.

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Uppskattningarna kring ett kopparunderskott varierar både i tidpunkt och omfattning, men enigheten är stor i att det begränsade utbudet kommer att hålla priserna uppe.

Citigroups analytiker Tom Mulqueen spår att kopparpriset kan nå 15 000 dollar per ton före årets slut.

Priserna kan på sikt stiga till cirka 17 000 dollar per ton, menar han, om tillverkningsindustrin återhämtar sig eller om efterfrågan kopplad till energiomställningen, datacenter och strategisk lageruppbyggnad visar sig starkare än väntat.

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