Spararna överger räntefonder – global- och indexfonder vinner mark

AI-paniken skrämmer inte Avanzas sparare

Hos konkurrenten Avanza är det tydligt att spararna ser köplägen i AI-frossan. Efter en sommar med ett nästan uteslutande fokus på breda indexfonder förändras bilden dramatiskt på börsen. De AI-tunga teknikfonderna och Nordamerikafonderna gör nu en stark comeback på köplistan hos Avanzas fondsparare.

Trots den senaste tidens skakningar och oroligheter kring artificiell intelligens visar månadssiffrorna att spararna aktivt väljer att utnyttja nedgångarna som intressanta köplägen.

Avanzas sparekonom Felicia Schön konstaterar att nettoköpen inom både teknik- och Nordamerikafonder har exploderat. Handeln i dessa kategorier är nu cirka tio gånger större i oktober jämfört med den föregående månaden september. Detta bekräftar att den långsiktiga tron på AI fortsätter att stå stark bland de svenska spararna.

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”Det är ett tydligt tecken på att AI fortfarande är ett av börsens hetaste investeringsteman, även bland fondspararna”, säger Schön.

Globalfonderna dominerar portföljerna totalt

Globalfonderna fortsätter samtidigt att visa upp en närmast total dominans på handelslistorna. Nästan åtta av tio fondkronor som investeras hamnar numera i globala fonder. Denna andel utgör en kraftig ökning jämfört med september då motsvarande siffra låg på drygt sex av tio sparade kronor.

Valutautvecklingen spelar också en avgörande roll för detta stora intresse. Den amerikanska dollarn har under de senaste månaderna stärkts med närmare fem procent mot den svenska kronan. Det ger en välkommen extra skjuts åt avkastningen för alla fonder med en betydande exponering mot amerikanska bolag.

Dumpar Europa och väljer bort långa räntor

På säljsidan märks tydliga skiften i hur spararna ombalanserar sina portföljer. Europafonderna går från att ha varit populära köp i september till att bli månadens mest sålda fondkategori. Sannolikt väljer spararna att säkra hem vinster från en marknad som uppvisat en relativt stark utveckling för att i stället satsa kapital på sektorer med svagare kursutveckling.

Även räntefonder hamnar på säljlistan efter att ha gynnats av nettoköp månaden innan. En djupare analys visar att det främst är de långa räntefonderna som ratas av spararna. Korta räntefonder fortsätter däremot att locka kapital eftersom stigande marknadsräntor och väntade räntehöjningar pressar värdet på obligationer med längre löptider medan korta alternativ förblir mer motståndskraftiga, framgår det i oktoberstatistiken från Avanza.