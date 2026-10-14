Förvaltningsrätten i Stockholm avslår Indecap Fonders ansökan om överprövning i sin helhet. Rätten går på Fondtorgsnämndens linje i samtliga prövade frågor. Upphandlingen av globalfonder till premiepensionen berör 900 000 sparare och 127 miljarder kronor.
900 000 småsparare berörs: Indecap förlorar i domstol
Domen kom den 14 oktober och gäller upphandlingen av aktivt förvaltade globala aktiefonder, enligt Fondtorgsnämndens redogörelse för domen. Erik Fransson, kanslichef för Fondtorgsnämnden, säger enligt myndighetens webbplats att:
Detta är ett viktigt steg mot att spararna kommer att få tillgång till de upphandlade fonderna med lägre avgifter och hög kvalitet.
Så prövades Indecaps invändningar
Indecap gjorde gällande att nämnden brutit mot LUP. Bolaget invände bland annat mot utvärderingsmodellen, möjligheten att lämna vissa uppgifter inför intervjusteget, bedömningen av obligatoriska krav, poängsättningen av det egna anbudet och nämndens upplysnings- och dokumentationsskyldighet.
Domstolen finner inte skäl att ingripa mot upphandlingen på någon av grunderna. Den bedömer bland annat att nämnden agerade korrekt när uppgifter begärdes in inför intervjusteget. Nämnden har också haft fog för sina bedömningar av de obligatoriska kraven på investeringsmål, placeringsinriktning, andelsklass och undertecknande, och uppfyllt sin upplysnings- och dokumentationsskyldighet.
Indecap har inte visat att poängsättningen av det egna anbudet varit felaktig. Anbudet placerades på plats 53 i den slutliga utvärderingen. Flera invändningar framfördes först i samband med överprövningen. Sammantaget har bolaget inte visat att det lidit eller riskerat att lida skada på det sätt som krävs för ingripande enligt LUP, enligt redogörelsen.
Upphandlingen faller utanför LUK-direktivet
Indecap har hävdat att upphandlingen skulle ha skett enligt lagen om upphandling av koncessioner, LUK, rapporterade Dagens PS den 3 juni. Av domen framgår att upphandling av fondandelar till premiepensionens fondtorg omfattas av den fria rörligheten för kapital och därför faller utanför LUK-direktivets tillämpningsområde.
Domstolen finner inte heller skäl att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Frågan om anskaffning av fondandelar omfattas av den fria rörligheten för kapital eller tjänster har redan behandlats i EU-domstolens praxis. Fransson uppger vidare att:
Detta är en viktig slutsats i linje med lagstiftarens och Fondtorgsnämndens bedömning.
127 miljarder kronor berörs
Fjorton fonder vann upphandlingen, men bytet har legat stilla sedan tilldelningsbeslutet i februari. Omkring 900 000 sparare och 127 miljarder kronor berörs, enligt Dagens PS tidigare rapportering. Så länge Indecaps fond ligger kvar på fondtorget tjänar bolaget drygt 10,3 miljoner kronor i månaden, skrev Realtid i juni.
Viktor Ström, kommunikationschef på Fondtorgsnämnden, sade i en intervju med Dagens PS att utdragningen i ärendet drabbar spararna. Han sa då att:
Ju snabbare processen kan bli klar, desto snabbare kan spararna få kvalitetskontrollerade fonder till lägre priser.
Ström skriver vidare i ett mail till Dagens PS den 14 oktober 2026 efter att domen meddelades och tillägger att:
Detta är ett positivt steg framåt för premiepensionsspararna.
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