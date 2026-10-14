900 000 småsparare berörs: Indecap förlorar i domstol

Detta är ett viktigt steg mot att spararna kommer att få tillgång till de upphandlade fonderna med lägre avgifter och hög kvalitet.

Så prövades Indecaps invändningar

Indecap gjorde gällande att nämnden brutit mot LUP. Bolaget invände bland annat mot utvärderingsmodellen, möjligheten att lämna vissa uppgifter inför intervjusteget, bedömningen av obligatoriska krav, poängsättningen av det egna anbudet och nämndens upplysnings- och dokumentationsskyldighet.

Domstolen finner inte skäl att ingripa mot upphandlingen på någon av grunderna. Den bedömer bland annat att nämnden agerade korrekt när uppgifter begärdes in inför intervjusteget. Nämnden har också haft fog för sina bedömningar av de obligatoriska kraven på investeringsmål, placeringsinriktning, andelsklass och undertecknande, och uppfyllt sin upplysnings- och dokumentationsskyldighet.

Indecap har inte visat att poängsättningen av det egna anbudet varit felaktig. Anbudet placerades på plats 53 i den slutliga utvärderingen. Flera invändningar framfördes först i samband med överprövningen. Sammantaget har bolaget inte visat att det lidit eller riskerat att lida skada på det sätt som krävs för ingripande enligt LUP, enligt redogörelsen.