Utdelningar kan få en större plats i sparandet när börsen blir svängig. Här är tio aktier på Stockholmsbörsen som enligt analytikernas prognoser kan ge högst direktavkastning under 2027.
Utdelningsjägarens 10 favoriter – här är högavkastarna inför 2027
Det är ännu en bit kvar till nästa utdelningssäsong, men redan nu går det att se vilka aktier som kan bli intressanta för sparare som vill ha löpande pengar från sitt aktieinnehav.
Listan bygger på Factsets analytikerprognoser för de utdelningar som bolagen väntas betala under 2027, publicerade av Privata Affärer.
Aktiekurser rör sig dock varje dag, något som snabbt kan förändra en direktavkastning. Därför har listan räknats om med stängningskurserna den 27 oktober.
Resultatet är en uppskattning eftersom Factsets underlag redovisar direktavkastning i avrundade procent, men inte de exakta prognoserna för utdelning per aktie.
Kurserna flyttar om i toppen
Energibolaget Meren Energy behåller förstaplatsen. Aktien stängde på 15,18 kronor den 27 oktober, upp från 14,26 kronor vid den ursprungliga mätningen. Uppgången gör att den uppskattade direktavkastningen sjunker från 11,7 till 11,0 procent.
Spelutvecklaren Hacksaw gör den största resan uppåt. Aktien föll från 81,60 till 53,90 kronor under perioden. Den lägre kursen lyfter den uppskattade direktavkastningen från 6,4 till 9,7 procent.
Förpackningsbolaget Duni går upp till tredje plats på 8,0 procent. Dagligvarufastighetsbolaget Cibus Real Estate följer tätt bakom på 7,9 procent.
Cibus delar ut månadsvis, men här används Factsets samlade utdelningsprognos för de kontantutbetalningar som väntas under 2027.
Banker och telekom håller sig högt
Isländska banken Arion Banki, som handlas som svenskt depåbevis på Nasdaq Stockholm, når 7,4 procent. Teleoperatören Tele2 B landar på 7,0 procent. Konsultmäklaren Ework och storbanken Handelsbanken A följer på 6,8 respektive 6,7 procent.
Guldproducenten Lundin Gold hamnar på 6,5 procent efter att aktien stigit under månaden. Teknik- och produktutvecklingskonsulten Prevas B stänger listan med 5,9 procent efter kurslyftet från 54,50 till 67,90 kronor.
|Placering
|Aktie
|Stängningskurs 27 okt.
|Uppskattad direktavkastning
|1
|Meren Energy
|15,18 kr
|11,0 %
|2
|Hacksaw
|53,90 kr
|9,7 %
|3
|Duni
|68,40 kr
|8,0 %
|4
|Cibus Real Estate
|127,10 kr
|7,9 %
|5
|Arion Banki
|14,80 kr
|7,4 %
|6
|Tele2 B
|157,45 kr
|7,0 %
|7
|Ework
|51,20 kr
|6,8 %
|8
|Handelsbanken A
|154,30 kr
|6,7 %
|9
|Lundin Gold
|615,40 kr
|6,5 %
|10
|Prevas B
|67,90 kr
|5,9 %
Beräkningen utgår från Factsets avrundade direktavkastning och justeras för kursförändringen fram till den 27 oktober. Historiska kurser finns hos Stockanalysis.
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