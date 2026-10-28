Utdelningsjägarens 10 favoriter – här är högavkastarna inför 2027

Listan bygger på Factsets analytikerprognoser för de utdelningar som bolagen väntas betala under 2027, publicerade av Privata Affärer.

Aktiekurser rör sig dock varje dag, något som snabbt kan förändra en direktavkastning. Därför har listan räknats om med stängningskurserna den 27 oktober.

Resultatet är en uppskattning eftersom Factsets underlag redovisar direktavkastning i avrundade procent, men inte de exakta prognoserna för utdelning per aktie.

Kurserna flyttar om i toppen

Energibolaget Meren Energy behåller förstaplatsen. Aktien stängde på 15,18 kronor den 27 oktober, upp från 14,26 kronor vid den ursprungliga mätningen. Uppgången gör att den uppskattade direktavkastningen sjunker från 11,7 till 11,0 procent.

Spelutvecklaren Hacksaw gör den största resan uppåt. Aktien föll från 81,60 till 53,90 kronor under perioden. Den lägre kursen lyfter den uppskattade direktavkastningen från 6,4 till 9,7 procent.

Förpackningsbolaget Duni går upp till tredje plats på 8,0 procent. Dagligvarufastighetsbolaget Cibus Real Estate följer tätt bakom på 7,9 procent.

Cibus delar ut månadsvis, men här används Factsets samlade utdelningsprognos för de kontantutbetalningar som väntas under 2027.