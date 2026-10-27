Lundins nya guldfynd: "Högsta guldhalten någonsin"

Ett borrhål vid Bonza Sur påträffade 3,3 meter med en guldhalt på 242,64 gram per ton på 141,2 meters djup, inklusive 0,7 meter med 1 090 gram per ton. Tre borriggar arbetar från markytan i den norra delen av fyndigheten.

Vid fyndigheten FDN South gav ett borrhål ett resultat på elva meter med 124,27 gram guld per ton, inklusive en meter med 1 290 gram guld per ton.

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”Markanta tillgångar”

Sedan januari har fem underjordsriggar genomfört cirka 22 979 meter borrning fördelat på 190 hål, skriver Mining.

Programmet syftar till att uppgradera antagna mineraltillgångar till indikerade mineraltillgångar och stödja ytterligare ökningar av mineralreserverna.

För FDN South fastställdes en första mineralreserv på 0,54 miljoner uns under 2026, cirka 18 månader efter upptäckten. FDN East är å sin sida en täckt epitermal fyndighet som ligger mindre än 100 meter från befintlig gruvinfrastruktur.

Sedan augusti har en rigg borrat cirka 4 237 meter fördelat på 15 hål.

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