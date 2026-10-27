Lundin Gold rapporterar guld med ”rekordhög halt” och det ”guldrikaste intervallet” vid sin fyndighet Bonza Sur i Ecuador.
Lundins nya guldfynd: "Högsta guldhalten någonsin"
Lundin Gold har inlett konverteringsborrning vid Fruta del Norte East i Ecuador och meddelar samtidigt att fyndigheten Bonza Sur uppvisar det hittills ”guldrikaste intervallet”.
Ett borrhål vid Bonza Sur påträffade 3,3 meter med en guldhalt på 242,64 gram per ton på 141,2 meters djup, inklusive 0,7 meter med 1 090 gram per ton. Tre borriggar arbetar från markytan i den norra delen av fyndigheten.
Vid fyndigheten FDN South gav ett borrhål ett resultat på elva meter med 124,27 gram guld per ton, inklusive en meter med 1 290 gram guld per ton.
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”Markanta tillgångar”
Sedan januari har fem underjordsriggar genomfört cirka 22 979 meter borrning fördelat på 190 hål, skriver Mining.
Programmet syftar till att uppgradera antagna mineraltillgångar till indikerade mineraltillgångar och stödja ytterligare ökningar av mineralreserverna.
För FDN South fastställdes en första mineralreserv på 0,54 miljoner uns under 2026, cirka 18 månader efter upptäckten. FDN East är å sin sida en täckt epitermal fyndighet som ligger mindre än 100 meter från befintlig gruvinfrastruktur.
Sedan augusti har en rigg borrat cirka 4 237 meter fördelat på 15 hål.
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Lundins vd: ”Viktigt steg”
Lundin Golds vd och koncernchef Jamie Beck uppger att borrningarna kommer att fördjupa bolagets kunskap om fyndigheten i takt med att utvecklingsarbetet fortskrider.
”Påbörjandet av konverteringsborrning vid FDN East är ett viktigt steg för att förfina vår förståelse av fyndigheten, i takt med att det underjordiska utvecklingsarbetet fortskrider och förbättrar tillgängligheten för borrning”, säger Beck.
I en pressrelease utvecklar Jamie Beck resonemanget och talar om ”exceptionella resultat”.
”Våra prospekteringsprogram i anslutning till gruvan fortsätter att ge exceptionella resultat vid FDNS, FDN East och Bonza Sur. I takt med att dessa guldfyndigheter växer i anslutning till FDN-fyndigheten, blir vi alltmer övertygade om deras samlade potential att upprätthålla produktionen på nuvarande nivåer över lång tid”, sammanfattar Beck.
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”Högst guldhalt någonsin”
”De zoner med högre guldhalt som framträder vid Bonza Sur – däribland det intervall med högst guldhalt som någonsin registrerats i fyndigheten – stärker denna potential ytterligare.”
Det konverteringsarbete som Lundin Gold nu inleder vid FDN East karaktäriserar Jamie Beck som ”ett viktigt steg för att fördjupa vår förståelse av fyndigheten, samtidigt som utvecklingsarbetet under jord fortskrider och förbättrar tillgängligheten för borrning”.
”Den snabba utvecklingen av Fruta del Norte-distriktet till ett kluster av epitermala guldfyndigheter visar på områdets extraordinära geologiska potential, samt på våra teams förmåga att inte bara upptäcka nya fyndigheter, utan även snabbt föra dem vidare mot framtida produktion”, avslutar Jamie Beck.
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