Så bygger du en odödlig portfölj: Föll 12 procent när börsen föll 67

Så har den odödliga portföljen gått i Sverige

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Med svenska data gav den odödliga portföljen, med lika delar aktier, obligationer, guld och kontanter, 6,9 procent om året mellan 2000 och 2025. Det visar beräkningar som Jan Sand, teknologie doktor och tidigare hedgefondförvaltare, redovisar.

Han jämför den med två andra sätt att spara. En portfölj med 60 procent aktier och 40 procent obligationer gav 6,8 procent om året. Att bara äga svenska aktier, mätt med avkastningsindexet SIXRX, gav 7,9 procent om året.

Dagens PS har räknat på vad det betyder i kronor:



100 000 kronor i den odödliga portföljen blev cirka 567 000 kronor på 26 år, före avgifter och skatt.

Samma belopp i enbart svenska aktier blev cirka 722 000 kronor. Men aktiesparandet gick inte jämnt uppåt. Efter it-bubblan föll svenska aktier med 67 procent från toppen fram till 2002, och den som köpte på toppen såg 100 000 kronor krympa till omkring 33 000 kronor.

Den odödliga portföljen föll som mest 12 procent och en blandportfölj 30 till 40 procent.

Regeln som sålde guldet nära toppen

I Sands modell justeras vikterna bara när en del stiger över 35 procent eller sjunker under 15 procent av portföljen. Det är en variant av Brownes årliga justering. Senast det hände var i januari 2026, och dessförinnan i april 2024. Båda gångerna hade guldets andel blivit för stor, enligt Placera.

Samma månad, januari 2026, nådde guldpriset sitt rekord på 5 608 dollar per uns. Sedan dess har priset fallit med drygt 25 procent.

Så bygger du en odödlig portfölj på ISK

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Pengarna fördelas jämnt över de fyra delarna, alltså 25 procent var. En svensk sparare kan bygga den med en indexfond för aktier, en fond med långa statsobligationer, en guldprodukt och ett sparkonto eller en räntefond. Så ser räntorna och inflationen ut i dag:

Räntan på den svenska tioåriga statsobligationen var 3,12 procent den 15 oktober. Det är 0,6 procentenheter högre än för ett år sedan.

Riksbankens styrränta är 1,75 procent.

Inflationen mätt med KPI var 1,1 procent i september.

Med de räntorna som riktmärke ger den halva av portföljen som består av obligationer och kontanter i snitt omkring 2,4 procent, före skatt och avgifter. Efter inflation återstår omkring 1,3 procent.

På investeringssparkonto och kapitalförsäkring är de första 300 000 kronorna per person skattefria i år. Schablonskatten på det överskjutande beloppet är 1,065 procent, enligt Nordnet. Med ett kapitalunderlag på 400 000 kronor blir skatten 1 065 kronor för 2026, enligt vår beräkning.

PS analys

Den odödliga portföljen klarar sig bara så länge tillgångarna inte faller samtidigt. Var för sig kan de rasa rejält.

Räknat efter inflation och i pund tappade guldet 40 procent mellan slutet av 2011 och slutet av 2015, och långa brittiska statsobligationer föll 61 procent från toppen vid pandemins utbrott, enligt Monevator.

När inflation och stigande räntor drabbade alla fyra delarna på en gång blev 2023 portföljens sämsta år i Storbritannien. På senare tid har aktier och obligationer dessutom ofta rört sig åt samma håll, enligt Goldman Sachs.

Vår bedömning är att portföljen bara fungerar för den som följer reglerna även när det känns fel. Regeln som tvingade fram en försäljning av guld nära rekordet i januari är samma regel som tvingar fram köp av aktier när börsen rasar.

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För den som vill börja bygga en odödlig portfölj nu är läget ogynnsamt. En fjärdedel av pengarna hamnar i guld, som steg med över 60 procent under 2025, rapporterade Realtid i december, och som varken ger ränta eller utdelning.

En annan fjärdedel hamnar i långa obligationer medan den svenska långräntan stiger, och när räntan stiger faller priset på obligationer som redan finns. Den som köper in sig stegvis under ett år minskar risken att göra hela köpet på en dålig dag.

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