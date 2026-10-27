Fler kopierar rikas hemliga knep – ny miljardmarknad växer fram

Enligt en undersökning från konsultbolaget Deloitte, som omfattar 57 stora privata banker och långivare, uppgår den globala marknaden för lån med värdepapper som säkerhet till 5 400 miljarder dollar.

Marknaden har vuxit med i genomsnitt 12 procent om året under det senaste decenniet, rapporterar Wall Street Journal.

”Nu börjar inte bara de allra rikaste, utan även allt fler med mindre förmögenheter, ända ned till vanliga privatsparare, att utforska den här produkten”, säger Eric Gutzwiller, kreditansvarig vid Deloitte Schweiz, till tidningen.

Bankerna tjänar på aktielånen

För bankerna är utlåningen attraktiv eftersom aktier och andra värdepapper ofta kan säljas snabbt om låntagaren inte betalar tillbaka. För traditionella privata förmögenhetsförvaltare kan lånen stå för 25–30 procent av den årliga vinsten, enligt Deloitte.

Den genomsnittliga belåningsgraden ligger kring 50 procent av säkerheternas värde. Räntan ligger omkring en procentenhet över relevant referensränta.

Ett exempel är en aktieportfölj värd 10 miljoner dollar. Med en belåningsgrad på 50 procent motsvarar det ett låneutrymme på 5 miljoner dollar, förutsatt att långivaren godtar innehaven som säkerhet.

Bland miljardärerna som använder strategin finns Oracle-grundaren Larry Ellison och Tesla-chefen Elon Musk. Ellison har bland annat belånat aktier i andra bolag för att finansiera affärer, rapporterar Wall Street Journal.