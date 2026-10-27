Världens rikaste lånar mot sina aktieportföljer för att frigöra pengar utan att sälja innehaven. Nu växer marknaden till 5 400 miljarder dollar – en affär som ger bankerna stora vinster men kan bli kostsam när börsen faller.
Fler kopierar rikas hemliga knep – ny miljardmarknad växer fram
Strategin kallas ”buy, borrow and die”.
I stället för att sälja aktier för att finansiera exempelvis fastighetsköp eller andra investeringar belånar förmögna investerare sina innehav. På så sätt kan de behålla aktierna och skjuta upp kapitalvinstbeskattningen.
Enligt en undersökning från konsultbolaget Deloitte, som omfattar 57 stora privata banker och långivare, uppgår den globala marknaden för lån med värdepapper som säkerhet till 5 400 miljarder dollar.
Marknaden har vuxit med i genomsnitt 12 procent om året under det senaste decenniet, rapporterar Wall Street Journal.
”Nu börjar inte bara de allra rikaste, utan även allt fler med mindre förmögenheter, ända ned till vanliga privatsparare, att utforska den här produkten”, säger Eric Gutzwiller, kreditansvarig vid Deloitte Schweiz, till tidningen.
Bankerna tjänar på aktielånen
För bankerna är utlåningen attraktiv eftersom aktier och andra värdepapper ofta kan säljas snabbt om låntagaren inte betalar tillbaka. För traditionella privata förmögenhetsförvaltare kan lånen stå för 25–30 procent av den årliga vinsten, enligt Deloitte.
Den genomsnittliga belåningsgraden ligger kring 50 procent av säkerheternas värde. Räntan ligger omkring en procentenhet över relevant referensränta.
Ett exempel är en aktieportfölj värd 10 miljoner dollar. Med en belåningsgrad på 50 procent motsvarar det ett låneutrymme på 5 miljoner dollar, förutsatt att långivaren godtar innehaven som säkerhet.
Bland miljardärerna som använder strategin finns Oracle-grundaren Larry Ellison och Tesla-chefen Elon Musk. Ellison har bland annat belånat aktier i andra bolag för att finansiera affärer, rapporterar Wall Street Journal.
Börsraset kan utlösa tvångsförsäljningar
Strategin har dock en tydlig risk.
Om aktiekurserna faller minskar värdet på säkerheten. Långivaren kan då kräva ytterligare säkerheter eller sälja innehav för att minska sin risk.
Det internationella organet Financial Stability Board (FSB) har varnat för att oväntade krav på mer säkerheter under marknadsstress kan skapa likviditetsproblem och förstärka turbulensen på finansmarknaderna.
I en rapport från december 2024 rekommenderar organisationen bättre riskhantering och stresstester för att hantera sådana situationer.
Deloitte uppskattar att det faktiska lånebeloppet på marknaden ligger närmare 1 600 miljarder dollar. Resterande del av de 5 400 miljarderna utgörs av tillgängliga kreditutrymmen som inte utnyttjas fullt ut.
Läs mer: Pengarna sitter fast i private equity: Så gör de rika för att få ut dem