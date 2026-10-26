Spararna flyr fastighetsfonden – kapitalet har rasat med 77 procent

Fondens förvaltade kapital har minskat från 7,11 miljarder norska kronor vid slutet av 2021 till 1,62 miljarder i slutet av september 2026. Det motsvarar ett tapp på omkring 77 procent.

Utvecklingen beror både på kursfall och på att sparare lämnar fonden. Hittills i år har investerare löst in fondandelar för 657 miljoner norska kronor, medan nyteckningarna bara uppgår till 242 miljoner, enligt uppgifter från den norska fondföreningen.

– Det är aldrig trevligt att se det, särskilt när aktierna ser billiga ut och företagen rapporterar god underliggande verksamhet, säger fondförvaltaren Nils Hast till tidningen.

Svenska fastigheter tynger

Odin Eiendom investerar i nordiska fastighetsaktier och har omkring 90 procent av sin exponering mot Sverige. Den svenska fastighetssektorns utveckling får därför stor betydelse för fondens avkastning.

Hast uppger att svenska investerare har tagit ut betydande belopp ur fastighetsfonder och småbolagsfonder. Det har tvingat förvaltarna att sälja aktier löpande när kunderna begär sina pengar tillbaka.

Ränteutvecklingen pressar också sektorn eftersom högre finansieringskostnader och avkastningskrav kan sänka fastighetsvärdena. Riksbanken varnar i en finansiell stabilitetsrapport från tidigare i år för att fastighetsbolag kan få svårare att refinansiera lån om konjunkturen försämras och räntorna stiger.

Hast anser ändå att svenska fastighetsaktier ser attraktiva ut efter nedgången. Han pekar bland annat på att skillnaden mellan finansieringsräntan och fastigheternas direktavkastning är större i Sverige än i Norge, vilket innebär att fastighetsbolagen kan få en större löpande avkastning från sina fastigheter i förhållande till räntekostnaderna. Det kan göra svenska fastighetsaktier mer attraktiva.