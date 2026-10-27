Guldraset fortsätter – nu tror storförvaltare på vändning

Guldpriset föll på tisdagen under 4 000 dollar per uns när en starkare dollar och stigande ränteförväntningar pressade ädelmetallen. Spotpriset backade 0,5 procent till 3 995,89 dollar per uns, rapporterar Reuters.

Enligt den tyska affärstidningen Handelsblatt finns två förklaringar till att guldet pressas trots att investerare söker trygghet.

Den ena är att investerare säljer guld för att täcka förluster på aktiemarknaden. Den andra är att stigande oljepriser påverkar förväntningarna på räntorna.

Carsten Fritsch, analytiker på Commerzbank, pekar på att investerare kan tvingas sälja guld för att täcka förluster på andra placeringar eller uppfylla krav på säkerheter.

Oljepriset kan utlösa nytt ras

När oljepriset stiger ökar risken för att inflationen biter sig fast. Det kan få centralbankerna att hålla räntorna höga längre eller höja dem ytterligare.

Eftersom guld inte ger någon löpande ränta blir metallen mindre attraktiv när räntebärande placeringar erbjuder bättre avkastning. Högre oljepriser kan därmed pressa guldet trots att den geopolitiska oron normalt stärker efterfrågan på säkra tillgångar.

Brentoljan har stigit omkring 10 procent sedan slutet av augusti och nått 114 dollar per fat, enligt Handelsblatt.

Bank of America pekar ut oljepriset som den största kortsiktiga risken för guldet. Om Brent stiger till 150 dollar kan guldpriset enligt bankens scenario falla till i genomsnitt 3 500 dollar per uns nästa år. Det är dock inte bankens huvudprognos, skriver den kanadensiska nyhetssajten Kitco.