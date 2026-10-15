EU vill stoppa bankernas fondknep – så kan småsparare drabbas

Bakom konstruktionerna finns finansiella aktörer som paketerar investeringarna i värdepapper för att göra dem tillgängliga för fonder.

Den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma har velat skärpa reglerna. Målet är att komma åt konstruktioner där formellt börsnoterade värdepapper används för att ge fonder tillgång till investeringar som annars kan falla utanför regelverket.

Det är en fråga som berör hela den europeiska fondmarknaden – inte bara enskilda banker eller kapitalförvaltare.

276 miljarder i omstridda konstruktioner

Omfattningen är betydande. Enligt danska affärstidningen Børsen, som hänvisar till Esmas granskning, hade UCITS-fonder i 21 EU-länder vid utgången av 2023 investerat motsvarande 276 miljarder danska kronor genom den här typen av konstruktioner.

UCITS är ett europeiskt regelverk för fonder som riktar sig till bredare investerargrupper. Reglerna ska bland annat säkerställa riskspridning och att fondens tillgångar har tillräcklig likviditet för att möta spararnas uttag.

Problemet uppstår när en fond köper ett börsnoterat värdepapper som i praktiken saknar en fungerande andrahandsmarknad. Värdepappret kan vara formellt godkänt för handel, men ändå svårt att sälja när det behövs.