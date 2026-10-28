480 miljarder dollar i börsvärde har gått upp i rök för kinesiska AI-bolag på mindre än fyra månader. Nu växer oron för att AI-hypen spricker.
AI-bubblan har redan spruckit – i Kina
På mindre än fyra månader har det kinesiska STAR50-indexet, med bolag inom AI och halvledare, fallit omkring 40 procent. Det motsvarar ett utraderat börsvärde på 480 miljarder dollar, rapporterar Reuters.
”Nu ser vi bubblan spricka”, säger fondförvaltaren Dong Baozhen till Reuters.
Robotbolaget Unitree, som börsnoterades i augusti, har halverats i värde sedan introduktionen. Halvledarbolaget CXMT har tappat mer än en fjärdedel av sitt börsvärde på en månad.
57 procent av handelsomsättningen
AI-aktiernas betydelse för den kinesiska börsen har dessutom vuxit kraftigt. Enligt Goldman Sachs stod AI-relaterade aktier för omkring 42 procent av det samlade börsvärdet på den kinesiska aktiemarknaden och 57 procent av handelsomsättningen, enligt Reuters.
Det gör nedgången särskilt känslig för småsparare som lockats in i uppgången.
USA:s försök att begränsa Kinas tillgång till avancerad teknik och marknader för AI-infrastruktur riskerar att slå mot kinesiska leverantörer. Även oro för skärpt konkurrens och framtida priskrig tynger utsikterna.
Storbolagen får fortfarande in pengar
Raset innebär dock inte att kapitalet har försvunnit från hela den kinesiska AI-sektorn. Enligt Bloomberg har AI-bolaget DeepSeek nyligen tagit in 15 miljarder dollar i en finansieringsrunda och Huawei fått ett lån på 2,3 miljarder dollar från kinesiska banker för att investera i AI-chip.
Futurism, som också rapporterar om saken, konstaterar att fallet beror på bristande efterfrågan på AI-tjänsterna, och att det mycket väl kan upprepa sig i västvärlden.
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